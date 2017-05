Vermischtes Teunz

04.05.2017

29

0 04.05.201729

Notfälle kennen weder Sonntag noch Feierabend. Der Dienstbeginn der neugegründeten First-Responder-Einheit der Feuerwehr Teunz erfolgte kurz nach dem Festakt. Die Wehr will bei Engpässen in der ärztlichen Versorgung zur Stelle sein. Ein Punkt muss noch geklärt werden.

24 Ersthelfer

Gemeinde unterstützt

Alarm nach Festakt

(tkr) Die Feuerwehr Teunz hat eine First-Responder-Einheit gegründet. Zusätzlich zu ihren Pflichtaufgaben leistet die Wehr damit im Notfall auch Erste Hilfe. Dieser für die Feuerwehr Teunz bedeutsame Schritt wurde im Rahmen eines kleinen Festakts feierlich begangen.Kommandant Andreas Brandstätter freute sich, dass die geladenen Gäste, darunter Arnold Kimmerl als Vertreter des Landrats, Kreisbrandrat Robert Heinfling, ärztlicher Projektleiter Dr. Alexander Ried sowie Bürgermeister Norbert Eckl mit Vertretern des Gemeinderats anwesend waren. Ein Willkommensgruß galt auch Kollegen der benachbarten Hilfsdienste, wie dem Leiter der Rettungswache Oberviechtach (Thomas Zeitler) und Kameraden des First Responder Oberviechtach.In seinen Ausführungen betonte Brandstätter: "Seit vielen Jahren ist unser Team, auch in punkto Sanitätsdienst, gut ausgebildet. Wir haben 24 ausgebildete Ersthelfer, darunter einen Rettungssanitäter und vier Rettungsdiensthelfer die sich in den First-Responder-Dienst einbringen." Dieses Wissen und Können wird, mit der Möglichkeit der Alarmierung, zum Wohle der Bürger im Gemeindebereich Teunz rund um die Uhr, also in 24 Stunden an 7 Tagen der Woche wirksam. Durch veränderte Einsätze der Rettungsdienste und die veränderte Krankenhausversorgung ergeben sich gerade auf dem Land Versorgungsengpässe. Ziel ist es, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter zu überbrücken und bei Bedarf die Rettungsdienste zu unterstützen.Wichtig bleibt trotzdem die schnelle Erste Hilfe durch diejenigen die vor Ort sind. Die First-Responder können weitergehende Hilfe leisten und beispielsweise auch intubieren, Infusionen legen oder defibrillieren. Die Tätigkeit der Einheit wird durch den ärztlichen Projektleiter, Alexander Ried aus Oberviechtach, begleitet. Die geleisteten Einsätze werden dokumentiert und ausgewertet.Die geforderte Sanitätsausstattung - ebenso wie das notwendige Fahrzeug - hat die Feuerwehr Teunz aus Eigenmitteln beschafft und bereits im Einsatz. Die Gemeinde Teunz unterstützt diese freiwilligen Leistungen insofern, als Kosten für die Fahrzeuge mit übernommen werden. Der Wirkungs- und Tätigkeitsbereich ist das Gemeindegebiet Teunz sowie die darüberhinausgehenden Einsatzbereiche die auch die Feuerwehr Teunz anfährt.Der stellvertretende Landrat Arnold Kimmerl überbrachte die Grüße des Landkreises und dankte den Aktiven für ihre Bereitschaft, den Dienst zu leisten. Bürgermeister Norbert Eckl sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu und betonte nochmals, wie wichtig dieser Dienst für die Region ist. Brandstätter bat auch die anwesenden politischen Vertreter um Unterstützung in der offenen Frage des Versicherungsschutzes für die Einsatzkräfte. Im Falle der freiwilligen Leistungen einer Feuerwehr, wozu unter anderem der First-Responder-Dienst zählt, ist der Versicherungsschutz während der Einsätze nicht geklärt. Eine klare Regelung in diesem Punkt wäre aus seiner Sicht wichtig, um das Ehrenamt zu stärken.Zum Abschluss des Festaktes meldete Brandstätter die Einsatzbereitschaft seiner Gruppe an die Leitstelle. Damit nahm die First-Responder-Einheit ihren Dienst auf. Als dann schon rund 20 Minuten später gleich der erste Alarm eintraf, wussten alle "Jetzt wird's ernst".