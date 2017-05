Vermischtes Teunz

Freundlich schaut anders aus. Blitz, Donner und Hagel begleiteten den Antrittsbesuch der neuen Rektorin Friederike Bösl. Sie muss sich auch auf zwei Jahre Schmutz und Lärm einstellen. Doch der Bürgermeister fand die richtigen Worte.

Schulamtsdirektor Harald Kick hat es schon in den Faschingsferien bekannt gegeben: Friederike Bösl aus Maxhütte-Haidhof übernimmt ab 1. August die Rektorstelle an der Grundschule Teunz (wir berichteten). Nun stellte sich die "Neue" bei Bürgermeister Norbert Eckl vor und traf dabei auch ihre Vorgängerin Christine Braun, die mit Ende des Schuljahres 2016/17 in Pension geht."Sie bleiben ja länger. Deshalb machen wir die Schule für sie neu", sagte Bürgermeister Norbert Eckl. Und auch alles andere, was er zu erzählen hatte, machte den ungastlichen Empfang gleich wieder wett. So gehe die Schulfortschreibung nach oben, was bedeutet, dass der Standort Teunz gesichert ist. Derzeit besuchen 74 Kinder in vier Klassen die Grundschule, die aus den Gemeinden Teunz (75 Prozent) und Gleiritsch stammen. "Wir haben ein neues Baugebiet sowie Krippe und Kindergarten am Ort", zeichnete der Bürgermeister ein positives Bild und ergänzte: "Es war schon lange mein Herzenswunsch, dass wir die Schule sanieren können." Der zunächst abgesagte Zuschuss komme nun doch zum Tragen, dazu habe sich eine zweite Förderschiene aufgetan. Schon in Kürze folge die Feinplanung. Dazu informierte auch VG-Geschäftsstellenleiter Anton Brand. Start der Generalsanierung soll im Jahr 2018 sein. "Wir werden es geschickt angehen, damit der Schulbetrieb weiterlaufen kann", erklärte Brand. Das Raumprogramm werde von der Regierung gestellt, wobei die Schulleitung bei der Ausstattung schon mitreden könne. Fest steht, dass die Klassenräume kleiner werden. Eventuell soll eine Mittagsbetreuung angeboten werden (Minimum zwölf Kinder).Abgesehen von der notwendigen energetischen Sanierung, sei die Schule inhäusig sehr gut in Schuss, betonte Rektorin Christine Braun. Auch die Lehrmittelausrüstung sei auf dem neuesten Stand. Bürgermeister Norbert Eckl nutzte das Treffen und lud Friederike Bösl zu den Schulverbandssitzungen ein. "Die Zusammenarbeit wird sehr offen gehandhabt", bestätigte Braun, die es auch als sehr positiv erwähnte, dass ihre Nachfolgerin nicht gleich zum Schulstart im September mit einer Baustelle konfrontiert wird."Ich freue mich auf die kleine Schule", sagte Friederike Bösl. Die 50-Jährige unterrichtet derzeit an der Hans-Scholl-Grundschule Burglengenfeld (520 Schüler). Von 2007 bis Juli 2014 war sie an der Landgraf-Ulrich-Grundschule in Pfreimd tätig und dabei zwei Jahre lang Vertreterin der Schulleitung an der Grundschule Trausnitz. "Ich habe die kleinen Lerngruppen sehr genossen. Man kann intensiver auf die Kinder eingehen", berichtete sie von dieser Zeit. Bösl freut sich darauf, in Teunz selbstverantwortlich agieren zu können. Als ein Anliegen bezeichnet sie es, schon früh das Verständnis für Demokratie zu wecken. Die Kinder sollten lernen, Verantwortung zu übernehmen und fair miteinander umgehen. Dazu sehe der Lehrplan Mitbestimmung im Unterricht, Reflexion und Interaktion vor. "Der Lehrer wird mehr zum Coach", betonte Friederike Bösl. Ihr Steckenpferd ist die Musik. In Burglengenfeld leitet sie einen Chor und betreut das Pilotprojekt "Bilinguale Grundschule Englisch". Und sie hat Erfahrung mit Kombi-Klassen und Ganztagsunterricht. Ihre zwei erwachsenen Kinder befinden sich bereits im Studium."Die Schule wird mir fehlen. Es war mein Idealberuf und ich habe es immer mit Herzblut gemacht", sagte Christine Braun. Sie ging schon mit 32 Jahren in die Schulleitung und übernahm im Jahr 1999 die Volksschule Teunz. Einige Jahre später kam die Hauptschulreform und die Fünf- bis Zehnklässler besuchen seither die Doktor-Eisenbarth-Schule in Oberviechtach.Nun ist die Schulzeit in Teunz auch bald für Christine Braun vorbei. "Ich mag keine öffentlichen Verabschiedungen", lässt sie wissen. Deshalb sei auch keine große Feier geplant.