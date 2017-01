Vermischtes Teunz

16.01.2017

Keine Verletzten und kaum materieller Schaden. Das ist die gute Meldung eines witterungsbedingten Zwischenfalls auf der Kreisstraße SAD 43 zwischen Fuchsberg und Teunz. Etwa zehn Kinder saßen in der Schulbuslinie 133 zur Realschule nach Neunburg vorm Wald, welche am frühen Montagmorgen in der Gemeinde Teunz startete.

Der anhaltende Schneefall hatte die Fahrbahn verengt. Nach Aussage des Busfahrers, sei er im Schritttempo gefahren, als ihm ein Lkw entgegenkam. Er zog etwas weiter nach rechts und blieb dabei im Bankett stecken. Der Forstbetrieb Gürtler aus Kühried rückte mit zwei Traktoren an und zog den Bus wieder zurück auf die Straße. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon und etwas verspätet dann auch zum Unterricht. Laut Auskunft des Landratsamtes wurden Ersatzbusse eingesetzt.