Vermischtes Teunz

09.02.2017

09.02.2017

Nach über sieben Jahrzehnten sind die Habseligkeiten eines vermissten Teunzer Soldaten in Frankreich aufgetaucht. Bürgermeister Eckl überraschte die Krieger- und Soldatenkameradschaft mit dieser Meldung. Auf der Jahreshauptversammlung gab es auch Neuwahlen.

Aktivitäten

Brief der Mutter

Urkunden und Wahl Ehrungen



25 Jahre Mitgliedschaft: Heribert Pflug. 40 Jahre: Sigmund Dirscherl, Erwin Saller, Hans Baumer und Josef Heinrich. 10 Jahre Sammlertätigkeit: Helmut Tröger und Heribert Pflug.



Neuwahlen



Vorsitzender Peter Breitschafter, Stellvertreter Josef Winklmann, Schriftführer Helmut Tröger, Kassier Karl Winklmann. Beisitzer: Michael Eckl (Kanonier), Josef Baumer, Erwin Biersl, Peter Neukam, Dieter Zimmet. Kassenprüfer: Josef Pflug und Josef Saller. (tkr)

Vorsitzender Peter Breitschafter freute sich über einen guten Besuch der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schießl, darunter auch Bürgermeister Norbert Eckl, Altbürgermeister Josef Klier und Ehrenvorstand Erwin Biersl. In seinem Bericht stellte der Vorsitzende heraus, dass Teunz mit 130 Mitgliedern die drittgrößte Kameradschaft im Kreisverband stellt.Die Kameradschaft beteiligte sich an verschiedenen Festen und auch an den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der BKV in Verbindung mit der Landeswallfahrt nach Altötting. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme an der Einweihung der Jakobikirche mit Festbetrieb in der Schlossbrauerei Fuchsberg.Breitschafter sprach das Totengedenken am Kriegerdenkmal an und dankte Pfarrer Herbert Rösl für die würdige Gestaltung des Gottesdienstes, sowie den örtlichen Vereinen für die Teilnahme. Zahlreiche Geburtstagsbesuche prägten das Vereinsjahr ebenso wie zwei Todesfälle. Die Kameraden erinnerten sich an Max Frisch, der lange Jahre als Fahnenträger die Abordnung angeführt hatte und an Engelbert Baumer. Zum Ende seines Berichts dankte Breitschafter der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und besonders bei den Mitgliedern, die sich in die Vereinsarbeit einbringen. Kassier Josef Pflug berichtete über die finanzielle Situation. Eine etwas höhere Ausgabe ergab sich durch den Druck eines Fotobuchs über das 125-jährige Gründungsjubiläum. Das Buch kann bei Lotto-Toto Biersl erworben werden.Bürgermeister Norbert Eckl berichtete von einem Kontakt zu dem französischen Polizisten Jean-Louis Guth. Dieser hatte sich gemeldet, nachdem bei Baumaßnahmen im Keller eines Hauses in der Stadt Pontarlier (nahe der schweizerischen Grenze), die persönlichen Sachen eines Teunzer Soldaten gefunden wurden. Es handelt sich dabei um Alois Eckl aus Teunz, der seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst gilt. Unter den Kleidungsstücken und Habseligkeiten fand sich auch ein bewegender Brief seiner Mutter Anna. Eine Abordnung der Gemeinde wird die Fundsachen abholen, die dann im neuen Ausstellungsraum im Gemeindehaus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.Erwin Biersl überbrachte die Grüße des Kreisvorsitzenden Josef Hauer. Im Anschluss ehrte er die Mitglieder, die an Allerheiligen die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge übernehmen. Vor den Neuwahlen (siehe Kasten) dankte Peter Breitschafter dem Vorstandsteam für die gute und harmonische Zusammenarbeit. Norbert Eckl übernahm den Vorsitz des Wahlausschusses.Auf eigenen Wunsch gab Josef Pflug nach 14 Jahren zuverlässiger Arbeit die Kassenführung ab. Auch der stellvertretende Vorsitzende Dieter Zimmet stellte sein Amt zur Verfügung, blieb aber als Beisitzer dem Vorstandsgremium erhalten. Josef Winklmann als zweiter Vorsitzender und Karl Winklmann als Kassier übernahmen die vakanten Ämter. Abschließend bedankte sich Peter Breitschafter beim Fahnenträger Reinhold Prey und ermunterte die Mitglieder, sich mit Anregungen, Kritik und Ideen in die Vereinsarbeit einzubringen.