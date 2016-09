Vermischtes Teunz

09.09.2016

Wenn am Samstag, 10. September, um 16 Uhr die Kirwa mit dem Gottesdienst vor der Dorfkapelle "Mariä Namen" beginnt, dann haben die "Gonfeiaschta Kirwaleid" schon die schönste Zeit hinter sich. Gemeint ist die Kirwawoche, bei der sich die Mitglieder jeden Abend zum Arbeiten treffen. "Am Mittwoch haben 50 Leute Kränze gebunden und am Donnerstag waren 40 Helfer da", freuen sich die Vorsitzenden Markus Portner und Matthias Meier über den tollen Zusammenhalt und die Geselligkeit im Verein. Am Freitag startete eine Gruppe schon am Vormittag mit Stemmeisen und Schnitzmesser. Schließlich galt es, den 29 Meter langen Baum zu zwei Drittel zu schälen und mit Schnitzereien zu verzieren.

Zur 9. Kirwa ist die Bevölkerung zum Mitfeiern willkommen. Nach dem Gottesdienst erfolgt der Bieranstich und das Aufstellen des Kirwabaumes. Anschließend Einzug in den Feststodl mit Musik. Ab 20.30 Uhr spielt die Partyband "Route 1234".