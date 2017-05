Vermischtes Teunz

01.05.2017

01.05.2017

Erst im Vorjahr haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) eine neue Führung gewählt. Nun mussten sie schon wieder ran und brauchten einen neuen Vorsitzenden. Jetzt herrscht in der Vereinsspitze Frauenpower.

Zahlreiche Aktionen

Im Turnus geblieben

(frd) Bei der Jahreshauptversammlung im Vorjahr standen turnusmäßig die Vorstandwahlen an, die auch zügig über die Bühne gingen. Dass nun schon wieder gewählt werden musste, lag daran, dass der damals gewählte Vorsitzende schon wenige Monate später sein Amt aus privaten Gründen niederlegte. Zweite Vorsitzende Barbara Winkler führte den Verein bis zu dieser Jahreshauptversammlung kommissarisch.Ihr besonderer Willkommensgruß galt den beiden Ehrenmitgliedern Auguste Eckl und Erwin Biersl. Wie Barbara Winkler berichtete, ist im Verein außer dem Binden der Osterkrone nicht allzu viel gelaufen. Anders war das schon bei den 27 "Wühlmäusen" dem Vereinsnachwuchs, der wieder ein tolles Programm absolvierte.Neben anderen Aktivitäten haben die 27 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ihren Garten angesät und angepflanzt, einen Kürbiswettbewerb absolviert, sich mit Bienen und Fledermäusen befasst und ein zünftiges Kartoffelfest gefeiert. Wie Barbara Winkler bekanntgab, wird sie die Führung der "Wühlmäuse" in die Hände von Daniela Kühner und Melanie Bauer-Balk übergeben. Kühner stellte dann auch gleich das Jahresprogramm für die Kinder vor. Neuer Gerätewart ist Gert Färber, bei dem nun die vereinseigenen Geräte abgeholt und in sauberem Zustand wieder zurückgegeben werden können. Auch zum 25-jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Herbert Rösl wird der Verein seinen Beitrag leisten. Zur Beteiligung am Blumen- und Gartenwettbewerb sind bisher drei (von fünf möglichen) Anwesen gemeldet. Besonderes Lob für den OGV kam von Bürgermeister Norbert Eckl. Nicht nachvollziehbar war für ihn der Rücktritt des im Vorjahr gewählten Vorsitzenden, umso lobenswerter fand er es, wie die Situation unter der Führung der stellvertretenden Vorsitzenden Barbara Winkler in Verbindung mit der übrigen Vorstandschaft gemeistert worden ist.Dabei sei vorbildliche Arbeit für Heimat und Gemeinde geleistet worden, aus diesem Grunde sei ihm auch um die Zukunft dieses Vereins nicht bange. Eckl dankte für den Einsatz im Ehrenamt, für die Pflege der öffentlichen Anlage und der eigenen Anwesen, die die Gemeinde erst so lebens- und liebenswert machen. Stellvertretender Kreisvorsitzender Adolf Uschold lobte ausdrücklich, wie später auch Kreisgeschäftsführerin Heidi Schmid, die hervorragende Jugendarbeit. Teunz sei mit der ältesten und einer der größten Kindergruppen im Kreisverband Vorreiter gewesen. Nun werden die Kinder mit zahlreichen Aktionen an die Freude ans "Garteln" herangeführt. Da gut vorbereitet, gingen auch die Neuwahlen zügig über die Bühne.Um im Wahlturnus zu bleiben sind Barbara Winkler als Vorsitzende, Michaela Baier als ihre Stellvertreterin und Melanie Bauer-Balk als Beisitzerin nur für drei Jahre gewählt worden. Kreisfachberaterin Heidi Schmid stellte das Jahresprogramm des Kreisgartenamtes vor und ließ dann in ihrem Vortrag das Gartenjahr Monat für Monat Revue passieren.