Freizeit Thanstein

23.02.2017

Einen Führungswechsel gab es bei der Jahreshauptversammlung der Thansteiner Skatfreunde. Bei den Neuwahlen sind mehrere Vorstandsämter neu besetzt worden. Zum ersten Mal kommt der Vorsitzende aus Neunburg.

Neuwahlen Vorsitzender: Jacek Fröhlich; Stellvertreter: Ulrich Knoch; Spielleiter: Reinhard Schmid; Kassier: Katrin Obermeier; Schriftführer: Margit Fieguth; Beisitzer: Wilhelm Nirschl und Klaus Spielberg; Kassenprüfer: Franz Tennert. (dl)

Dem bisherigen Vorsitzenden Ulrich Knoch fiel es schwer einen Rechenschaftsbericht abzugeben, denn 2016 sei nicht unbedingt ein gutes Jahr für den Verein gewesen. Mit der Beteiligung an den vierzehntägigen Spielabenden von durchschnittlich fünf bis sechs Mitgliedern war er nicht zufrieden. Ein hoher Altersdurchschnitt und vereinzelnde Meinungsverschiedenheiten trugen dazu vermutlich bei. Dennoch freute er sich, dass zwei neue Mitglieder sich rege an den insgesamt 20 Spielabenden beteiligten. 20 Mitglieder zählt derzeit der Verein, der vor 17 Jahren gegründet wurde.Teilgenommen wurde am Bürgerschießen des VPC Thanstein. Der angebotene Skat-Schnupperkurs fand bei der Jugend kein Interesse. Außerdem fanden mehrere Preisskatturniere im Vereinslokal statt. Ulrich Knoch appellierte, Mitgliederwerbung bei Bürgern aus den neuen Bundesländern zu betreiben. Weiterhin seien drei Turnierspieler beim Skatverband Niederbayern/Oberpfalz gemeldet. Knoch bedauerte die geringe Teilnahme an Verbandswettkämpfen und das eigene Turniere nicht mehr ausgetragen wurden. Urkunden, Ehrennadeln und Geschenke erhielten die Vereinsbesten beim Jahresabschlussturnier überreicht. Vereinsmeister wurde Jacek Fröhlich vor Engelbert Lautenschlager und Reinhard Schmid. Zum Abschluss seines Berichts gab Knoch bekannt, dass er aus gesundheitlichen, beruflichen und privaten Gründen sich nach zehn Jahren nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl stellen werde.Unter der Regie von Franz Tennert ging anschließend die Neuwahl (siehe Infokasten) über die Bühne. Allerdings konnte der neugewählte Vorsitzende Jacek Fröhlich aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Nach den bisherigen Amtsinhabern Alois Obermeier und Ulrich, steht damit erstmals ein Neunburger an der Spitze des Clubs. Informiert wurde noch, dass - zusätzlich zur Vereinsmeisterschaft - zukünftig auch der "Spieler des Jahrs" ermittelt wird.Abschließend schenkte Ulrich Knoch dem neuen Vorsitzenden, dem Spielleiter und der Schriftführerin eine neue Vereinsweste. Mit einem gemeinsamen Essen und dem Wunsch nach weiterhin "Gut Blatt" endete die Jahreshauptversammlung im Wintergarten Café.