Heimatfest zum 800-Jährigen

Kultur Thanstein

03.05.2017

03.05.2017

800 Jahre "Thanstoi" - ein geschichtlicher Markstein, der im kommenden Jahr mit diversen zahlreichen Festivitäten gewürdigt wird. Die Gründung des Jubiläumsausschusses zum 800-jährigen Jubiläum sowie zum 200-Jährigen der Gemeinde Thanstein, welche 1818 gegründet wurde, erfolgte bereits im April vergangenen Jahres.

Auf Hochtouren

Jahresprogramm

Veranstaltungen Termine 2018: Januar: (1.) Anschießen des Neujahres durch die Böllergruppe. Februar: (13.) "Mucknschnaps" im Gasthaus Träxler. März: (17.) Starkbierfest mit alten Geschichten auf dem Juhe (Burgplatz). April: (3.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen. Mai: (1.) Maibaumaufstellen der Thansteiner Vereine; (8.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (25. bis 27.) Heimatfest "800 Jahrfeier". Juni: (5.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (16. bis 17.) Mittelalterliches Juhe-Treiben (vor 800 Jahren in Thanstein); (22.) Johannisfeuer der KLJB Thanstein. Juli: (3.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (22.) Schützenfest " 40 Jahre VPC"; (14. bis 15.) Thanstoiner Burgfest. August: (4.) Schlauchbootwettkampf der SRK am Mühlweiher; (7.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (26.) "Thansteiner Handwerkermarkt" - Thansteiner Betriebe stellen sich vor. September: (1.) "Erpflgrom" beim Klonner Mich; (4.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (8.) Volkstümlicher Abend im Schlossstadel; (16.) Hoffest in Hebersdorf 25 Jahre Bio-Hof Ferstl Landwirtschaft Heute und Damals; (29.) Feuerweiherfischen. Oktober: (2.) Wanderung (rund um Thanstoi) mit Sagen und Mythen; (7.) Bürgerschießen im Schützenheim. November: (16.) Preisschafkopf des VPC Thanstein; (25.) Adventsausstellung des GOV Thanstein. Dezember: (16.) Feldweihnacht der SRK Thanstein; (31.) Abschlussfeier des Jubeljahres auf dem Juhe.



Ganzjährige Veranstaltungen: Hüttenabende auf der Burg, Konzerte des Kirchenchores, Liederabende, Reklamemuseum, Ausstellungen (Termine werden in der Presse bekanntgegeben). (rkp)

Als Festleiter fungieren hierbei Wolfgang Schmidt, Franz Mühlbauer und Wolfgang Niebauer. Die Schirmherrschaft für dieses Jubiläum haben Bürgermeister Walter Schauer (Schirmherr) sowie 2. Bürgermeister Wolfgang Niebauer und Alt-Bürgermeister Alfons Kramer (Ehrenschirmherren) übernommen. Seither laufen die Vorbereitungen für dieses einmalige Ereignis mit aktuell 44 Jubiläumsausschuss-Mitgliedern auf Hochtouren.Im Laufe der Vorbereitungen konnte der Künstler Robert Bergschneider aus Dieterskirchen gewonnen werden, welcher dem Ausschuss bezüglich verschiedener Zeichnungen (Titelbild Heimatbuch) sowie mit detailliertem Hintergrundwissen zur Historie hilfreich zur Seite steht.Am 2. November 1218 wurde der Name Thanstein erstmals urkundlich erwähnt. Ein Uto von Thanstein war damals Zeuge einer Tauschurkunde des Klosters Waldsassen. Die Thansteiner residierten auf dem "Alten Thanstein" bei Dautersdorf, wobei der wohl bedeutendste Thansteiner zweifelsohne Alto von Thanstein, welcher wegen seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit 1358 zum Abt von St. Emmeran in Regensburg gewählt wurde, war. Alto von Thanstein dürfte auch einer der Letzten seines Geschlechts gewesen sein.Um das Jahr 1353 werden die Zenger als Herren von Thanstein genannt. Hans der Zenger, der "goldene Zenger", dürfte wohl als Stammvater aller Zenger auf Thanstein angesehen werden und hat wohl auch aus strategischen Gründen die Burg auf dem heutigen Burgberg Thanstein erbaut. 1530 traten die Zenger von Thanstein ab, das Rittergut ging dabei durch Verheiratung und Kauf an die Ritter von Ebleben aus Sachsen über. 1633 kam Thanstein an die Grafen de Wahl, Statthalter zu Ingolstadt.Durch den Frieden von Osnabrück wurde Thanstein 1648 wieder den Ebleben zugesprochen, welche Thanstein bis 1767 behielten. 1775 wurde das Gut an den Grafen Max von Holnstein verkauft. 1830 wurde die Gemeinde katastermäßig erfasst, 1871 wurde in Thanstein das Standesamt eingeführt.Das aufregende und abwechslungsreiche Jahr 2018 beginnt und endet jeweils mit einer Silvesterparty und großem Feuerwerk auf der Burg. Herausragend im Jahresprogramm ist hierbei ein großes Heimatfest, welches vom 25. bis 27. Mai stattfinden wird. Zu diesem und vielen weiteren Veranstaltungen im Jubeljahr 2018 (siehe Übersicht) freuen sich alle Bürger von Thanstein über Besuch aus nah und fern.