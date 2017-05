Politik Thanstein

Der Gemeinderat tritt heute um 19.30 Uhr zu einer Sitzung im Feuerwehrhaus zusammen. Tagesordnung: Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung; Erweiterung der bestehenden landwirtschaftlichen Maschinenhalle auf dem Grundstück Flurnummer 82 der Gemarkung Berg und Organisation der Mittelschulen - Umsprengelung des Gemeindeteiles Enzenried mit Anhörungsverfahren zu den beabsichtigten Organisationsänderungen sowie Vergabe der Ingenieur-Leistungen bei der Wasserversorgungsanlage Thanstein in den Ortsteilen Dautersdorf und Jedesbach. Planungen zum Burgturm Thanstein mit Vorstellen und Billigen der Planungen zum Burgturm Thanstein, Vergabe der Planerleistungen zum Burgturm Thanstein, Vergabe weiterer Planleistungen insbesondere Brandschutz und Statik zum Burgturm Thanstein. Weiter geht es mit der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Leichenhäuser und Genehmigung der Verträge zur Übernahme und der Lieferung der Ortsteile Dautersdorf und Jedesbach in Versorgungsgebiet und Lieferung mit Trink- und Brauchwasser (NOG). Am Schluss stehen noch Anfragen und Informationen. Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.