01.02.2017

Die alte Schule und der enge Kirchplatz standen beim sechsten Themenabend zur Dorferneuerung im Mittelpunkt. Dabei ging es auch um die Frage, ob das Schulgebäude saniert werden soll oder besser ein Neubau in Betracht käme.

KLJB als Hauptnutzer

Rund um die Burg

Bedarf an Parkplätzen Vor allem die Zugangsmöglichkeit zum Pfarrheim und der Kirche haben bei den Freiflächen großes Verbesserungspotential. Das Problem liegt darin, dass der Zugang vom Zehentstadel her sehr steil bergauf führt und die Überquerung von der Dorfmitte aus durch das Quergefälle gerade im Winter sehr gefährlich ist. Ein Vorschlag sieht vor, einen flachen Treppenaufgang beim Brunnen des Pfarrheimes zu bauen, damit Fußgänger den Weg über die Straße vermeiden können. Hierzu gab es jedoch nur teilweise Zuspruch aus dem Publikum, denn viele sehen hier keinen effektiven Nutzen.



Der Zugang von der Dorfmitte her hingegen sollte einstimmig durch eine frühere "Abknickung" durch den Bereich der bisherigen Grünfläche in Richtung altes Schulgebäude entschärft werden. So könne auch ein barrierefreier Zugang sichergestellt werden, indem eine Anbindung an den oberen Kircheneingang geschaffen wird. Außerdem soll im Quergefälle und am Pflaster ein Gehstreifen geschaffen werden. Der Belag hierfür könnte mit einem geschnittenen, glatten Pflaster den Zugang deutlich verbessern. Die Versammlung war der Meinung, nur eine teilweise Pflasterung des Platzes vorzunehmen.



Der Parkplatz am Pfarrheim hingegen müsse laut Einschätzung der Anwesenden nicht zusätzlich befestigt werden, da dieser in einem guten Zustand ist. Ein weiterer Bedarf an Parkplätzen besteht hinter dem gemeindlichen Friedhof. (mnt)

Zum sechsten Themenabend begrüßte Bürgermeister Walter Schauer 30 Personen im Wintergarten-Café. Landschaftsarchitekt Gottfried Blank ging auf die Problemstellungen rund um das alte Schulgebäude und den Kirchplatz ein. Nach einer regen Diskussion und den Erkenntnissen über den baulichen Zustand des alten Schulgebäudes waren sich schließlich alle einig, dass ein Neubau hier sinnvoller wäre.Die Nutzung eines derart großen Gebäudes nur durch einen Verein, wie bisher durch die KLJB, wäre für die Gemeinde finanziell nicht tragbar. Bürgermeister Schauer sprach sich für eine vielseitige Nutzung aus. Zusammen mit den zahlreichen Mitgliedern der KLJB Thanstein wurden folgender Raumbedarf im Obergeschoss festgelegt: Wie bisher sollten 10 bis 12 Quadratmeter für eine kleine Küche vorgesehen werden. Der Multifunktionsraum mit Raumteiler sollte 70 bis 80 und ein Abstellraum 10 bis 12 Quadratmeter groß sein. Weiterhin wurde der Wunsch geäußert, dass vor dem Gebäude ein Aufenthaltsbereich für kleine Grillfeiern entstehen soll.Die steile Auffahrt könnte aufgelassen und dafür bzw. für einen zusätzlichen Stell- und Wendeplatz genutzt werden. Im Erdgeschoss wäre eine künftige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen. Für das Bürgermeister-Büro 20 Quadratmeter, für den Sitzungssaal 50, da hier auch standesamtliche Trauungen erfolgen und 50 Quadratmeter für das Gemeindearchiv. Auch Platz für einen Museumsbereich soll vorhanden sein. Vorgeschlagen wurde, einen Ausstellungsbereich im Dachgeschoss einzuplanen, wo neben dem Reklamemuseum auch geschichtliche Ausstellungsstücke wie die Email- und Blechschilder der Öffentlichkeit präsentiert werden könnten. Ein weiterer Vorschlag sieht vor, einzelne Stücke und Modelle auch in Vitrinen auszustellen, um jederzeit einen Zugang zu gewährleisten.Eine weitere Aufgabe ist, für die Weihnachtskrippe einen neuen Platz zu finden. Angedacht ist, hier eine kleine Holzhütte neben dem Gebäude in Richtung Kirche zu erstellen. Damit diese auch während des Jahres sinnvoll genutzt werden kann, könnte hier der Gartenbauverein seine Geräte für die regelmäßigen Säuberungsaktionen unterstellen. Als Alternative für diese Gerätschaften wurde die Unterbringung im Bereich des Bauhofes angedacht. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit für das Holzgebäude der Krippe während des Jahres wäre eine Unterstellmöglichkeit/Raststation für die Wanderer auf dem Goldsteig.Weiterhin soll die Sirene im Falle eines Neubaus aufgrund der guten Lage wieder auf dem Dach des Gebäudes installiert werden. Ein "Reserveraum" ist ebenfalls angedacht, um auch in Zukunft einen weiteren Raumbedarf decken zu können. Für eine Mutter-Kind-Gruppe steht ein Raum im Pfarrheim zur Verfügung und die Turngruppe könnte künftig den Saal im Pfarrheim nutzen, da eine gemeinsame Nutzung des Gruppenraumes mit der KLJB als nicht sinnvoll erachtet wird.Gottfried Blank wird verschiedene Raumkonzepte ausarbeiten. Baurat und Projektleiter Martin Stahr vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz (ALE) appellierte an die betroffenen Interessensgruppen, nun im Detail zu planen. Dazu soll vor allem die Landjugend als Hauptnutzer des Gebäudes bis zum nächsten Treffen eine konkrete Planung ausarbeiten. Arbeitskreissprecher und Jugendbeauftragter Wolfgang Niebauer wird die Jugendlichen um den neuen Vorstand Timo Kranz unterstützten.Der nächste Themenabend findet am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr im Gasthaus Träxler statt und befasst sich mit dem Bereich der Burgstraße, dem Burgturm und dem Burgvorplatz. "Es ist absolut positiv, dass so viele kreative Ideen und Wünsche eingebracht werden. Es ist von vornhinein nichts auszuschließen. Es können aber auch bestimmt nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu wird am Ende der Planung eine Prioritätenliste erstellt, die wir gemeinsam erarbeiten", zeigte sich Bürgermeister Schauer erfreut über den bisherigen Verlauf.