25.04.2017

Der Renovierungsbedarf für das alte Mauerwerk beim Burgaufgang stellt sich als vollkommen unterschiedlich heraus. Ein Teil der Natursteinmauern ist vermutlich durch eine Verfugung zu erneuern, andere Teile müssen wohl vollkommen neu aufgebaut oder abgedichtet werden.

Zahlreiche Ideen

"Große Aufgabe"

Weitere Projekte Ein Wunsch der Versammlungsteilnehmer ist die Errichtung einer Stockbahn, welche im Sommer und im Winter bespielbar ist. Im Winter könne diese zur Herstellung der Eisfläche mit Wasser geflutet werden können. Es kam der Vorschlag, die Anlage im Bereich der Skihütte zu errichten. Die Renovierung der heruntergekommenen Hütte könne dabei teilweise in Eigenleistung mit erfolgen, so die Befürworter des Projekts.



Ein weiteres Projekt stellt der Gehweg entlang der Eibensteinstraße bis nach Hebersdorf dar. Hier haben die Wurzeln der Alleebäume den Belag stark beschädigt. Ein anderer Vorschlag sieht vor, den Bereich der "Dreschschupfer" in Hebersdorf weiter auszubauen. Der Platz dient als Treffpunkt für die Anwohner in Hebersdorf und hat einen direkten Anschluss zum Kirchensteig, der ebenso in die Maßnahme mit einfließen soll. Weitere Punkte waren Beschädigungen an der Kapelle sowie die Schaffung von Barrierefreieheit bei den sehr hochgelegenen Randsteinen in der Siedlung. (mnt)

Zum 8.Themenabend der Dorferneuerung Thanstein trafen sich ca. 30 Teilnehmer zunächst am Kirchplatz um den Kirchplatz und die Burg mit Umfeld zu begehen. Die erarbeiteten Varianten des Kirchplatzes wurden vor Ort zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Gottfried Blank besprochen, bevor der Weg rund um die Kirche und verschiedenes altes Mauerwerk beim Burgaufgang begutachtet wurden. Weiterhin wurde der Aufgang zur Burg und die Zufahrt des Burgbereichs besichtigt.Der Themenabend wurde im Wintergarten Cafe fortgesetzt, wo Bürgermeister Walter Schauer zunächst den weiteren Ablauf erläuterte: Es erfolgt zunächst eine abschließende Besprechung zum Thema Kirchplatz und die Zusammenfassung und Fortführung der Planung zur Burg und dessen Umfeld. Im Anschluss soll der weitere Verlauf des Dorferneuerungsverfahrens besprochen werden und ein Ausblick auf weitere Themen erfolgen. Gottfried Blank fasste die bisherigen Ergebnisse zusammen und stellte das Ergebnis der Abstimmung über die verschiedenen Varianten des Kirchplatzes vor.Hier sollte in den vergangenen Wochen über eine Abstimmung im Internet und durch Aushang von Wahllisten ein Favorit herausgefunden werden. Die Wahl fiel hierbei auf die Variante 4a. Bezüglich des Burgbereichs will der Landschaftsarchitekt bis zum nächsten Themenabend mit einem Statiker die Mauerabschnitte begutachten, um hier weitere Erkenntnisse zu gewinnen.Es folgte eine Abstimmung, ob die Versammlung eine Änderung der Zufahrt zur Burganlage für notwendig erachtet, welche trotz einiger Gegenstimmen positiv ausfiel. Die Versammlung nannte die Engstellen bei der Anlieferung zum Burgfest und die generelle Unübersichtlichkeit des Bereichs als Gründe dafür. Verschiedene Straßenzüge, welche an die Burganlage angebunden sind, müssen zudem saniert werden. Zur Schaffung von Parkplätzen könnte der Burgvorplatz umgestaltet werden. Es kam auch der Vorschlag, Infotafeln zur Burganlage aufzustellen, welche für Touristen als Anlaufstelle dienen sollen.Weiter sollten Themen gefunden werden, welche noch behandelt werden und somit in die Dokumentation des Architekten mit einfließen sollten. Dazu wurde unter anderem die Erneuerung bzw. Sanierung von Teilabschnitten der Straßenzüge "Tradweg" und "Bründlsteinweg" genannt. Eine Diskussion, ob der sogenannte "Feuerlöschweiher" zur Freizeitnutzung umgestaltet werden sollte und Bänke und Spielmöglichkeiten dort aufgebaut werden sollten, wurde tendenziell abgelehnt. Ein befestigter Eingangsbereich und Zugang in diesem Bereich wurde jedoch als sinnvoll erachtet. Außerdem müsse hier eine bessere Abdichtung erfolgen, da Wasser in die anliegenden Grundstücke eindringt.Der Landschaftsarchitekt wies nochmal darauf hin: "Wir befinden uns noch nicht in der Dorferneuerung. Nach unserer Ideensammlung und Vorarbeit erfolgt die Anordnung des Verfahrens und eine detaillierte Planung. In einer weiteren Planungsstufe wird dann die Ausführungsplanung erfolgen." Abschließend bedankte sich Bürgermeister Walter Schauer bei allen Teilnehmern für ihr Interesse an dem Projekt und blickte optimistisch in die Zukunft: "Wir haben eine große Aufgabe vor uns, aber wir schaffen das." Der nächste Themenabend findet am 8. Juni um 19.30 Uhr im Gasthaus Träxler statt.