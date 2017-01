Sport Thanstein

23.01.2017

Die Langläufer können sich in diesem Winter über traumhafte Loipen freuen. Seit einer Woche sind auch die Pisten im Thansteiner Langlaufzentrum gespurt. Nach den ergiebigen Schneefällen können die Freizeitsportler wieder ihre Schleifen um den verschneiten "Eibenstein" oder "Zur Ranze" drehen.

Zwei Strecken

Für Unterstützung dankbar

Etwa 10 Kilometer stehen den "Brettl-Fans" mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Die etwa zwei Kilometer lange Spur zur "Ranze" ist eine nicht anstrengende Strecke hauptsächlich für Senioren und weniger geübte Langläufer geeignet.Die große Strecke ist etwa 8 Kilometer lang, führt um den romantisch verschneiten Eibenstein und ist uneingeschränkt für die "Freizeitsportler" nutzbar. Sie ist für die anspruchsvolleren, sportlichen Läufer geeignet. Zusätzlich führt eine kurze Lernstreck (ca. 2 km), die nicht weiter beschildert ist, um ein kleines Waldstück zurück nach Thanstein.Mit dem Freistaat Bayern wurde 1983 erstmals ein Vertrag abgeschlossen, in dem die Benutzung des Staatsforstgrundes für den Betrieb und den Unterhalt einer Loipe genehmigt wurde. Gekoppelt mit der Hauptskiwanderverordnung der Gemeinde Thanstein sind die rechtlichen Grundlagen gegeben. Mit der Skiwanderwegverordnung wird darauf hingewiesen, dass das Zerstören der Loipe durch Wandern, das Laufenlassen von Tieren und das Zerstören der Loipe mit Fahrzeugen mit Geldbußen belangt werden können.Die Läufer werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung des Skizentrums auf eigene Gefahr ist und das Verlassen der Laufstrecken verboten ist. Vorsicht ist geboten auf dem Loipenabschnitt zwischen Sattelhütte und Berg, dort werden die Spuren durch Wildfütterungen beeinträchtigt. Die Sportler werden gebeten auf die Natur Rücksicht zu nehmen, damit auch das Wild in der zurzeit herrschenden Notzeit in ihren Einständen nicht unnötig auf gescheucht wird. Anfallende Abfälle sind nicht im Wald zu entsorgen.Nordic-Walking und der Skilanglauf sind eng verbunden. Beide Sportarten sind sehr populär und werden überall in Deutschland betrieben. Alt und Jung sind dabei unterwegs. Besonders den Kindern gefällt es, sich sportlich in der freien Natur zu bewegen. Kinder mit sechs Jahren und Senioren mit über 80 Jahren betreiben den Volkssport. Für die Betreuung der Loipenstrecke sind wenige ehrenamtliche Helfer mit Unterstützung der Gemeinde bemüht, den Freizeitsportlern eine gespurte Loipe kostenlos zur Verfügung zu stellen.Spenden für den Erhalt der Loipen können an der Skihütte abgegeben oder auf das Konto der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg einbezahlt werden. Für den "Run" auf das Sportgebiet stehen unmittelbar bei der Skihütte und im Ort ausreichend Parkplätze zur Verfügung.