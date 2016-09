Vermischtes Thanstein

Die Dorferneuerung in Thanstein bietet auch die Chance, wieder neues Leben in die ehemalige Grundschule zu bringen. Mit ihrem Ansatz möchte die Gemeinde eine Alternative zu Wohn- und Pflegeheim auf die Beine stellen.

Nachfrage ermitteln

Gegen die Einsamkeit

Hintergrund Beratungstermine: Mittwoch, 28. September, von 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, 5. Oktober, von 17 bis 19 Uhr; jeweils im Bürgermeisterbüro im ersten Stock des Schulgebäudes in Thanstein, Eibensteinstraße 14.



Tagesablauf in einer Tagespflegeeinrichtung: bis 7.30 Uhr Eintreffen der Tagesgäste; gemeinsames Frühstück, Spiele, Beschäftigung, Therapie; Pause, Zwischenmahlzeit; Zeitunglesen, Gedächtnistraining; Mittagessen; Mittagsruhe; Beschäftigung, Spiele, Veranstaltungen; Kaffeetrinken; individuelle Heimfahrt; Behandlungen und Arztbesuche, Therapien usw. werden individuell eingebaut.



Vorteile Tagespflege: Wohnortnahe, bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung; Erhalt der Eigenständigkeit; jederzeitige Selbstbestimmung. (dl)

Ein besonders informativer Vortrag fand zum Thema "Zuhause im Alter - Möglichkeiten der außerklinischen Pflege" im Gasthaus Träxler statt. Eingeladen hatten dazu die Gemeinde und das Amt für Ländliche Entwicklung. Bürgermeister Walter Schauer, Baudirektor Martin Stahr und Fachkrankenpfleger Stefan Hammerl beleuchten die Thematik vor etwa 30 Zuhörern.Die Gemeinde Thanstein strebt im Zug der Dorferneuerung eine Nachfolgenutzung für das leerstehende Schulgebäude an. Baurat Stahr stellte die Situation und die künftigen Erwartungen vor. Mit einer neuen Nutzung könne die neue Dorfmitte nicht nur gestalterisch eine Aufwertung erfahren, sondern auch mit neuem Leben gefüllt werden. Um eine ganzheitliche und zukunftsfähige Lösung zu schaffen, sei die Gemeinde auf die Mitwirkung ihrer Bürger angewiesen.Für die Zukunft möchte sich Thanstein dem Thema "pflegerische Versorgung im Alter" annehmen. Die zentrale Frage lautet nun: Ist ausreichend Nachfrage für eine Tagespflegeeinrichtung in Thanstein sowie den angrenzenden Nachbarkommunen vorhanden, so dass sich eine Investition in barrierefreie Appartements lohnt? Um das Interesse auszuloten, werden nochmals zwei separate Informationstermine für persönliche Anfragen angeboten. Diese finden im Bürgermeisterbüro im ersten Stock des Schulgebäudes in Thanstein, Eibensteinstraße 14, statt. Neben Bürgermeister Schauer steht auch Fachkrankenpfleger Stefan Hammerl am Mittwoch, 28. September, von 10 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 5. Oktober, von 17 bis 19 Uhr zur Verfügung. Den Grundriss eines möglichen Konzeptes stellte Bürgermeister Walter Schauer den Gästen vor. Die geplante Einrichtung umfasst 470 Quadratmeter, darin sind rund 215 Quadratmeter Tagespflegebereich und vier Wohneinheiten (55 bis 75 Quadratmeter groß) enthalten. Mit diesem Wohnangebot soll eine Alternative zur Unterbringung in einem Wohn- und Pflegeheim geboten werden. Durch die kleinen Einheiten und das familiäre Umfeld werde die Selbständigkeit der Bewohner größtmöglich erhalten. Es könne auch "nur" gewohnt und die Pflegedienstleitungen nach individuellem Bedarf in Anspruch genommen werden.Über die Möglichkeiten außerklinischer Pflege und Versorgung informierte Stefan Hammerl. Er ist Geschäftsführer von drei Einrichtungen in Eslarn, Vohenstrauß und Waldthurn. Das Model ruht auf drei Säulen: Wohnen, Versorgung und Pflege. In einem Servicezentrum werde Netzwerkbetreuung und Patientenmanagement betrieben. Viele Senioren seien einsam und kämen nicht raus aus ihrer Wohnung, schilderte er. Die Kinder arbeiteten meist und hätten tagsüber keine Zeit, sich um die Angehörigen zu kümmern. Tagespflege ermögliche Senioren, auch einmal aus der Wohnung herauszukommen. "Um hier einen Platz zu erhalten, ist eine Pflegestufe keine Voraussetzung", sagte Hammerl. Individuelle Details könnten in einem Beratungsgespräch erörtert werden.