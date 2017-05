Vermischtes Thanstein

11.05.2017

6

0 11.05.2017

Pfarrer Eugen Wismeth begleitete mit den Ministranten die sechs Erstkommunikanten und ihre Eltern und Geschwister in die Expositurkirche St. Josef in Kulz. Gut vorbereitet im Religionsunterricht, durch die Weggottesdienste, die Treffen bei den Tischmüttern Anette Ebner und Sabrina Schafbauer und das Elternhaus traten Bastian Bucher, Sophia Ebner, Emma Diewald, Dominik Kramer, Lukas Schafbauer und Marie Sophie Setzer das erste Mal an den Tisch des Herrn.

In ihrer Vorbereitungszeit haben die Erstkommunikanten als Motto "Mit Jesus in einem Boot" gewählt: Alle sitzen in einem Boot und verlassen sich auf Jesus, der in Form eines Kreuzes der Mast ist und das Boot lenkt. Dieses Vertrauen setzte der Geistliche in den Mittelpunkt seiner Predigt. Er ging dabei auch auf das Sonntagsevangelium ein. Jesus erzähle das Gleichnis vom Hirten und seinen Schafen. Nur wer durch die Tür in den Stall gehe, sei der Hirte, alle anderen, die anderswo einsteigen, seien Räuber oder Diebe. Die Tiere würden die Stimme des Hirten und ihm folgen. Bei einer fremden Stimme würden sie fliehen.Pfarrer Eugen Wismeth ermunterte die Kinder, auch auf die Stimme Jesu, ihres Hirten, zu hören und ihm nachzufolgen. Sie sollten sich nicht einer anderen Stimme zuwenden und von Jesus getrennt leben. Nur er gebe Vertrauen und Schutz in allen Lebenslagen, so der Geistliche.Die Erstkommunikanten brachten sich mit den Kyrierufen, der Lesung, den Fürbitten und bei der Gabenbereitung aktiv in den Gottesdienst ein. Die musikalische Umrahmung lag in den Händen der Landjugend. Für alle war es unvergesslicher Tag.