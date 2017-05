Guter Start für Doppeljubiläum

Vermischtes Thanstein

25.05.2017

Der Festauftakt zum 110-jährigen Gründungsfest der KLJB Kulz in Verbindung mit "25 Jahre Jugendfeuerwehr Kulz" am gestrigen Abend ist bestens gelungen. Nach dem Bieranstich durch Landrat Thomas Ebeling hieß es "Ozapft is" und die Stimmungsmusik, die einen tollen Festauftakt bescherte, kam ganz bestimmt nicht aus dem "Urwald".

Totengedenken

Festprogramm

-Kulz. Das Gedenken an die Verstorbenen haben die beiden Jubelvereine, die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Kulz und die Jugendfeuerwehr Kulz mit dem Totengedenken gestern Abend ganz an den Beginn ihrer vier Festtage gestellt. Nach dem Marsch zum Friedhof zu den Klängen der Blaskapelle Dieterskirchen erläuterten die beiden Geistlichen, der katholische Pfarrer Eugen Wismeth und der evangelische Pfarrer Gerhard Beck zunächst die Bedeutung des Himmelfahrt-Tages und die Hoffnung der Christen an diesen Tag.Festleiter Max Weingärtner mahnte, besonders in der heutigen Zeit des Terrors und der Kriege, für den Frieden in der Welt seinen eigenen Beitrag zu leisten und besonders die nie zu vergessen, die über Jahrzehnte hinweg die Geschicke der beiden Jubelverein bestimmt und getragen haben. Für sie, wie für alle Verstorbenen legten die Verantwortlichen der beiden Jubelvereine in der Friedhofkapelle eine Blumenschale nieder und gedachten ihrer im Gebet.Nach dem Totengedenken ging es in einem "kleinen Festzug" in Richtung Bierzelt, wo Landrat Thomas Ebeling das erste Fass Festbier anzapfte. Dann aber spielten die "Urwaidler" zum "Tag der Betriebe und Behörden" zünftig auf und es dauerte gar nicht lange, bis die Festdamen die Tische und Bänke erklommen hatten und zur Musik, die ganz bestimmt nicht aus dem Urwald kam, "voll mitgingen".Heute Abend wird um 18.30 Uhr auf dem Festplatz Aufstellung zum Kirchenzug genommen und zur gemeinsamen "Jugendvesper" marschiert, die natürlich von der Jubel- KLJB gestaltet wird. Dann geht es zurück ins Festzelt zum "Tag der Jugend" mit der Rockband "Hoaß", die ihrem Namen alle Ehre machen und dafür sorgen wird, dass es im Zelt auch wirklich so richtig "hoaß" werden wird. Der Festsamstag beginnt um 13.30 mit dem "Spiel ohne Grenzen" der Jugendfeuerwehr und um 19 Uhr erfolgt der Einzug ins Festzelt, wo beim Festbetrieb "d` Vorwaidler" den Ton angeben und für beste Stimmung sorgen werden. Am Sonntag erfolgt bereits um 7 Uhr früh der "Weckruf", denn um 9 Uhr ist die Aufstellung auf dem Festplatz zum Kirchenzug, da um 9.30 als einer der absoluten Höhepunkte dieses Festes der Festgottesdienst auf dem Kirchplatz stattfindet. Am Sonntag kann die heimische Küche kalt bleiben, denn nach dem Festgottesdienst wird zurück in Festzelt zum Frühschoppen und Mittagessen zu den Klängen der Blaskapelle Dieterskirchen marschiert.Um 13.30 Uhr erfolgt die Aufstellung zum Festzug, dem weltlichen Höhepunkt dieses Jubiläums. Nach dem Fahneneinzug spielt zum Festbetrieb am Nachmittag die Blaskapelle Seebarn auf. Zum krönenden Festausklang gastiert der "Froschhax'n-Express" und am Montag ist schon alles vorbei.