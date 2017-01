Land- und Feuerwehrjugend feiern

Vermischtes Thanstein

16.01.2017

Für Kulz und Thanstein wird 2017 ein besonderes "Feierjahr": Die KLJB Kulz begeht ihr 110-jähriges Bestehen, die Jugendfeuerwehr Kulz ihr 25-jähriges Gründungsfest. Und wenn alles passt, darf sich die Kulzer Feuerwehr auch noch über das freuen, was sie sich schon lange wünscht.

Neues Fahrzeug

17 Feuerwehranwärter

Ehrungen Soweit anwesend, wurden folgende Feuerwehrleute für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Für 25 Jahre: Claus Kiefmann. 30 Jahre: Günther Bucher, Josef Killermann, Gerhard Kulzer, Martin Kulzer, Robert Schafbauer. 35 Jahre: Adolf Schauer, Alois Scherr. 40 Jahre: Alois Ebner, Johann Kramer (Gartenweg). 45 Jahre: Willibald Drexler, Josef Götz. 55 Jahre: Alfons Krämer (Winklarner Straße), Alois Krämer (Neunburger Straße). 60 Jahre: Rudolf Kramer, Josef Rötzer. 70 Jahre Johann Kraus, Friedbert Weigl. (frd)

-Kulz. "Am Sonntagvormittag gehen sowieso einige Mannsbilder zum Frühschoppen in den Krämerhof, da können wir auch gleich unsere Jahreshauptversammlung abhalten und haben dann den Nachmittag für unsere Familie frei": Gar nicht schlecht dieser Gedanke der Vorstandschaft der Feuerwehr Kulz, der der gute Besuch recht gab: fast 50 Mitglieder hatten sich zur Jahreshauptversammlung mit Ehrung eingefunden.An den Beginn der Versammlung stellte Vorsitzender Thomas Krämer das Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrmitglieder, wobei er besonders an den Feuerwehrkameraden Albert Dirnberger erinnerte. In seinem Grußwort richtete dritter Bürgermeister Josef Mösbauer Dankesworte an die sehr aktive Wehr, besonders an ihren Vorsitzenden Thomas Krämer, die sehr aktiven Kommandanten und Jugendwarte, die heuer mit der Jugend besonders bei ihrem Jubiläumsfest gefordert sein werden.Doch da bei der Kulzer Feuerwehr Jugend und Senioren an einem Strang ziehen, wird das 25-jährige Jubiläumsfest in Verbindung mit dem Jubiläum "110 Jahre Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Kulz" ein großes Fest für die gesamte Gemeinde werden. Mit einem Blick auf den geplanten Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges verwies dritter Bürgermeister Mösbauer auf die bereits bestehenden Planungskonzepte, auf die Kommandant Andreas Held in einem Vortrag einging.In seinem Tätigkeitsbericht listete Vorsitzender Krämer insgesamt 66 Aktivitäten der Mitglieder im Vorjahr auf, wozu neben Festausschusssitzungen für das Jubiläumsfest, Geburtstagsbesuchen, Beteiligung an kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde eigene Veranstaltungen wie das Birkerlfest, ein großes Schirmherrnbitten, ein Preisschafkopf und eine zünftige "Sunset-Party" zählten.Nach einem Blick von Kassier Rupert Weingärtner in die Vereinskasse, aus der auch einiges für das neue Tanklöschfahrzeug entnommen werden muss und aus der die Vereinsfahne mit einem Betrag von 1 700 Euro für das nahe Fest restauriert worden ist, berichtete Kommandant Andreas Held in einem engagierten Vortrag über zahlreiche Aktivitäten der 49 Aktiven, darunter sechs Damen. Bei vier Einsätzen mussten zweimal Ölspuren beseitigt, in Zusammenarbeit mit dem BRK eine Tragehilfe geleistet und ein Brand in Dieterskirchen gelöscht werden.Neben zwölf Monatsübungen sind auch Leistungsabzeichen (Wasser) in Gold und Gold/Rot abgelegt worden, dazu kamen noch Sonderübungen und Fortbildungen, womit die Aktiven auf einem guten Ausbildungsstand gehalten worden sind. Auch Jugendwart Michael Kulzer konnte über seine 17 Feuerwehranwärter und deren Leistungen nur Positives berichten. Neben den 30 Übungen, in denen sie 45 Stunden abgeleistet haben, wird der Feuerwehrjugend vor allen Dingen das Feuerwehr-Jugendzeltlager mit den Jugendlichen aus Thanstein und Dautersdorf in guter Erinnerung bleiben.Im Focus dieses Jahres steht neben den Übungen und Ausbildungen natürlich die Jubiläumsfeier vom 25. -28. Mai, wofür tolle Kapellen verpflichtet worden sind. Der Höhepunkt der Versammlungen war die Ehrung langjähriger Mitglieder von 25 bis 70 Jahren, die mit Dankurkunden ausgezeichnet wurden (siehe Info-Kasten). Viele von ihnen haben sich über Jahrzehnte hinweg um die Wehr in besonderem Maße verdient gemacht. Am Ende der Versammlung erläuterte Kommandant Andreas Held anhand eines bebilderten Vortrages die Vorstellungen vom neuen Löschfahrzeug, das in erster Linie für die Kulzer Feuerwehr zweckmäßig und individuell zugeschnitten sein sollte. Die Vorstellungen sind bereits mit der Feuerwehrführung des Landkreises diskutiert worden, ein (finanzierbares) Endkonzept muss gemeinsam erarbeitet werden.