Vermischtes Thanstein

22.01.2017

4

0 22.01.2017

Die Taufe ist ein Aufruf zur Mitarbeit, meint Pfarrer Eugen Wismeth. Beim Neujahrsempfang rückte er verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter in den Mittelpunkt, darunter auch solche, die seit 40 Jahren für die Kirche ihre Stimme einsetzen.

Ehrungen Für ihr kirchliches Engagement wurden geehrt: Astrid Krämer (10 Jahre Ministrantin), Laura Brandl (scheidet nach 9 Jahren als Ministrantin/Oberministrantin aus), Hans Krämer (10 Jahre Kirchenverwaltung), Stefanie Zinkl (20 Jahre Chor und Ministrantin), Hans Kramer, Alfons Krämer, Michael Weigl und Alois Krämer (seit 30 Jahren Dienst bei Beerdigungen), Fritz Ebner, Gertraud Zinkl, Monika Richter (seit 40 Jahren Chorsänger). Die Geehrten erhielten eine Urkunde und Wein, für die Ministranten gab es ein Papstbuch. (bej)

Die Liebe zur Kirche treibt uns an mitzuarbeiten. Pfarrer Eugen Wismeth

-Kulz. 40 Jahre im ehrenamtlichen Dienst für die Expositurkirche - dieses Engagement verdient eine besondere Würdigung. Neben treuen Mitgliedern des Kirchenchores Kulz standen beim Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftshaus aber auch alle im Fokus, die sich in irgendeiner Weise für die Belange der Expositur einsetzen und mitarbeiten.Dem Empfang vorausgegangen war ein Abendgottesdienst in der Expositurkirche, zelebriert von Pfarrer Eugen Wismeth. Der Kirchenchor Kulz eröffnete die Veranstaltung mit dem Lied "Auf ihr Brüder geht's mit mir". Anschließend wurde zunächst mit einem Glas Sekt auf das gut verlaufene alte Jahr angestoßen und das neue Jahr begrüßt. Der Sprecher des Pfarrgemeinderats, Manfred Kraus, empfing die Gäste. "Die Liebe zur Kirche treibt uns an mitzuarbeiten", stellte Pfarrer Eugen Wismeth fest und freute sich über das Kommen der Engagierten, wie Lektoren, Kommunionhelfer, Caritassammler, Mitarbeiter in der Alten- und Krankenpflege, die Unterstützer der Kommunion- und Firmvorbereitung und Vorbeter.Die Mitglieder des Kirchenchores, die Kirchenverwaltung mit Vorsitzendem Michael Brandl und zahlreiche Mitglieder der Landjugend gehörten ebenfalls zu den Stützen der Pfarrei. Wismeth dankte allen, die einen Teil ihrer Zeit für den kirchlichen Dienst aufbringen und wies darauf hin, dass die Gläubigen durch die Taufe zur Mitarbeit berufen sind.Chorleiter Alois Schmitzer bedankte sich bei den Jugendlichen, die den Chor bei der Christmette tatkräftig unterstützt haben. Auch den Glühweinverkauf nach der Mette habe die Landjugend organisiert. Den Erlös von 300 Euro hatte Vorsitzender Maximilian Weingärtner dem Pfarrer übergeben. Sichtlich erfreut berichtete der Geistliche über die Verwendung der Spende. Kürzlich erst hatte er Besuch von seinem Kollegen Norbert Okoledah aus Ghana. Dort wird momentan ein Berufsbildungszentrum für 100 junge Menschen gebaut. Die Spende soll bei der Fertigstellung des Baus gute Verwendung finden. Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung stockten den Betrag auf 500 Euro auf.Michael Brandl dankte allen, die sich das ganze Jahr über im kirchlichen Dienst einbringen, insbesondere Mesner Günther Reger. Zusammen mit Pfarrer Eugen Wismeth nahm er anschließend Ehrungen vor. Bei einem Büfett und Getränken klang der Empfang in gemütlicher Runde aus.