Obstbaumgutschein für GOV-Nachwuchs

Vermischtes Thanstein

15.05.2017

3

0 15.05.2017

(rkp) Ein fester Punkt im Programm des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins ist die Obstbaum-Aktion: Für die Neugeborenen spendiert der Verein eine Baum - oder einen entsprechenden Gutschein, Elvira Köppl und Elfriede Schnellbögl überreichten kürzlich einen Gutschein an Alina Niebauer und Max Wutz. Die Eltern nahmen das Geschenk in Empfang. Wie der Baum soll auch das Leben der neuen Erdenbürger stets reiche Frucht tragen, so der Wunsch der Gartler. Die älteren Kinder gingen ebenfalls nicht leer aus. Sie bekamen rote Kartoffeln, die sie nun für die Kinderaktion im Herbst in die Erde legen können.