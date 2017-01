Olaf und Sven aus dem Film "Eiskönigin" besuchen Thanstein

Vermischtes Thanstein

16.01.2017

Thanstein. (rkp) Die beiden Disney-Charaktere Olaf und Sven aus dem Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" sind zur Zeit auf "Besuch" in Thanstein. Olaf soll der freundlichste Schneemann sein, den man treffen kann, das Rentier Sven mit dem Herzen eines Labradors ist ein treuer Freund und Schlittenzieher mit gutem Gewissen.

In liebevoller und stundenlanger Handarbeit fertigte Wolfgang Schmidt die beiden Figuren aus Schnee. Bereits in den vergangenen Jahren waren mehrere Kunstwerke, wie z.B. die Freiheitsstatue zu sehen. Bei günstiger Witterung, genügend Schnee und passender Örtlichkeit spielt Wolfgang Schmidt mit dem Gedanken, die vier in Stein gemeißelten US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln aus dem bekannten Mount Rushmore National Memorial zu erbauen. Unser Foto zeigt den "Bildhauer" mit seinen neuesten Schöpfungen.