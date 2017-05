Vermischtes Thanstein

04.05.2017

(rkp) Unter reger Anteilnahme der Bevölkerung gestaltete Pfarrer Eugen Wismeth am Sonntag die Erstkommunion für die Kinder aus Thanstein und Hebersdorf in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Bevor sich die Kommunionkinder zum ersten Mal am Tisch des Herrn versammeln durften, trafen sie sich mit ihren Eltern an der ehemaligen Grundschule zum Kirchenzug.

Im Festgottesdienst ging Pfarrer Wismeth auf die Geschichte vom Fischfang ein, in welcher die Jünger die ganze Nacht erfolglos fischten und dennoch im Morgengrauen auf Jesu Anweisung hin noch einen Versuch starteten. Daraufhin machten sie einen großen Fang, was zeigen soll, dass sich das Vertrauen in Jesus lohnt. Zum Ende seiner Predigt dankte der Geistliche den Eltern, welche ihre Kinder mit Gott vertraut gemacht haben.Sowohl in den Weggottesdiensten als auch in den Gruppenstunden der Tischmütter hatten sich die Erstkommunikanten in den vergangenen Monaten gemeinsam auf dieses große Ereignis vorbereitet. Bei den Kyrierufen, Fürbitten und Lesungen brachten sie sich dann auch aktiv in die Gottesdienstgestaltung mit ein. Mit Freude präsentierten die Kommunionkinder ihre Kerzen, welche sie vor einigen Wochen mit viel Liebe zum Detail selbst gebastelt hatten.Als Erinnerungsgeschenk der Pfarrgemeinde erhielten die Buben und Mädchen ein Bronzekreuz überreicht. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Thansteiner Kirchenchor unter der Leitung von Richard Waldmann. Eine Dankandacht am Nachmittag, bei welcher die Kommunionkinder ihre Opfergabe spendeten, rundete diesen besonderen Tag ab.