24.01.2017

Viren, Trojaner und die sozialen Netzwerke bescheren der Polizei jede Menge Arbeit. Dabei könnte gesundes Misstrauen manches Delikt verhindern. Die Freie Wählergemeinschaft Thanstein mit Vorsitzendem Wolfgang Niebauer ließ sich von einem Experten beraten.

Virenschutz lohnt sich

Gefahr im Hotspot

"Gefahren im Internet und sozialen Netzwerken" lautete das Thema eines Informationsabends, bei dem Polizeihauptkommissar Alexander Landgraf von der Polizeiinspektion Oberviechtach Tipps zur Prävention gab. Er ging zunächst auf die organisierten Kriminalität ein, bei der Tätergruppen gezielte Angriffe über Viren und Trojaner ausführen. Dabei verbreitet sich im Hintergrund eines Handys oder Computersystems Schadsoftware, welche zum Ziel hat, persönliche Daten des Geschädigten auszulesen. Dann versuchen die Täter, an das Vermögen der Betroffenen zu gelangen. Hier sei das oberste Gebot, grundsätzlich bei persönlichen Abfragen über eine E-Mail oder ein Telefongespräch misstrauisch zu sein. "Eine ernstgemeinte Anfrage von Zugriffsdaten oder Bankverbindungen würde niemals derart von statten gehen", warnte Landgraf.Anders läuft es mit der sogenannte "Ransomware", die Firmennetzwerke verschlüsselt und somit lahmlegt. Die Betrüger erpressen daraufhin die Firma: Durch Bezahlung eines bestimmten Geldbetrags sollen die Unternehmer wieder an ihre Daten herankommen.Der Hauptkommissar erläuterte: "Zum Schutz sollte jeder zwingend Antivirensoftware auf seinem Rechner installieren. Auch wenn diese teilweise kostenpflichtig ist, das zahlt sich auf jeden Fall aus." Im Schadensfall sei es oft schwierig, einen Täter zu ermitteln, da diese oftmals das System so manipulieren, dass infizierte Rechner wie in einer Kettenreaktion selbstständig weitere Virenangriffe ausführen.Landgraf riet außerdem dazu, ein sicheres Passwort zu verwenden. Für ein Passwort sollten mindestens elf Zeichen mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen verwendet werden. Ein weiterer Tipp zur Vermeidung von Trojanern und Viren sei die Einrichtung einer Drittanbieter-Sperre bei einem Mobilfunkanbieter. Häufig sei die Schadsoftware in Werbeanzeigen bei den Apps enthalten. Unbedenklich seien jedoch die vorinstallierten App-Stores des jeweiligen Betriebssysteme.Zur Veranschaulichung der Gefahren über soziale Medien wusste der Experte von einigen Praxisfällen zu berichten, bei denen Geschädigte ihre Daten fahrlässig auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht haben. Jeder solle sich mal ein Bild davon machen, welche Details vor allem fremde Personen vom eigenen Profil erlangen können. Hier könne in den Einstellungen häufig die Privatsphäre geschützt werden und damit die Verbreitung von Fotos und Kontaktdaten vermieden werden. Typische Missbrauchsfälle seien die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, Mobbing, Verleumdung oder üble Nachrede.Fürs Online-Banking hat der riet der Experte von der Nutzung einer App ab. Auch sei die Transaktion über das I-Tan- und M-Tan-Verfahren, bei der Tan-Listen verwendet werden oder Tans per SMS verschickt werden, mittlerweile nicht mehr neuester Stand der Sicherheitstechnik. Besser sei ein Vorgehen über "Smart-Tan-optic" und Kartenlesegeräte "HBCI-Klasse 3". Das Online-Bankgeschäft erfolge dann über ein optisches Verfahren oder durch Abkopplung vom System.Auch öffentliche W-Lan-Netze und Hotspots würden oft von den Betrügern missbraucht, mahnte der Fachmann zur Vorsicht. Über eine ähnliche Bezeichnungen und deutlich bessere Verbindung würden hier die Geschädigten oftmals dazu gebracht, sich ins W-LAN des Täters einzuwählen. Daraufhin könne dieser die Zugriffsdaten des Opfers ausspionieren und zum Beispiel Einkäufe auf dessen Rechnung tätigen.Zum Abschluss gab Landgraf den Zuhörern Informationsunterlagen an die Hand und nannte geeignete Internetseiten, bei denen man sich zu den Themen informieren kann: www.polizei-beratung.de, www.klicksafe.de oder www.handysektor.de. Bei einem Betrugs- oder Verlustfall mit Karten ist außerdem eine zentrale Hotline 116 166 eingerichtet, an die man sich unmittelbar wenden sollte.