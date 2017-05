Vermischtes Thanstein

(rkp) Im Kreise der Familie und mit vielen Freunden feierte Johann Elsner (Thannmühle) seinen 90. Geburtstag. Im Gasthaus "Alter Wirt" in Bach musste das Ehrenmitglied der Feuerwehr Thanstein-Berg zahlreiche Hände schütteln.

Außerdem ist der Jubilar seit vielen Jahren Mitglied bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Thanstein, zusätzlich gehört er der Männerkongregation an. Zum besonderen Jubeltag überbrachten eine Abordnung der Feuerwehr und der SRK die besten Glückwünsche und überreichten je einen Geschenkkorb. Zusätzlich gab es eine Urkunde der Feuerwehr.Johann Elsner wurde am 13. Mai 1927 in Seebarnhammer als zweites Kind geboren und verbrachte seine Kindheit mit seinen neun Geschwistern am elterlichen Hof und der Mühle der Eheleute Alois und Rosina Elsner. Nach seiner 10-jährigen Schulzeit an der Feiertagsschule wurde er 1945 zum Militär einzogen und war in Prag und in Polen eingesetzt. Nach der Rückkehr erlernte er den Beruf des Müllers und konnte so 1952 seine Gesellenprüfung und 1958 die Meisterprüfung mit Erfolg ablegen, um anschließend die elterliche Mühle zu übernehmen. Am 19. Februar 1966 führte er Maria Baier vor den Traualtar.Aus dieser Ehe gingen vier Kinder und mittlerweile fünf Enkelkinder hervor. Ende der 1960er Jahre musste Johann Elsner wegen des Baus der Eixendorfer Talsperre seine Heimat verlassen und sich in Thannmühle ein neues Zuhause suchen.In seiner Freizeit liest der Jubilar gerne Zeitungen. Außerdem pflegt er gerne Unterhaltungen mit alten Bekannten.