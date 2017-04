Vermischtes Thanstein

Mit Sekt und Böllerschüssen wurden am Wochenende die Gäste empfangen. Bis zum 13. Mai krachen die Gewehre und Pistolen im Thansteiner Schützenheim - nicht ohne Grund.

(dl) Der Vorderlader- und Pistolenclub (VPC) hat nämlich zum 40-Jährigen ein Jubiläumsschießen anberaumt. Schirmherr ist Firmenbesitzer Helmut Meixensberger. Mit mehreren Ehrengästen sowie den Gründungsmitgliedern Alois Obermeier und Josef Meixensberger eröffnete er das Schießen.Der Vizepräsident des Oberpfälzer Schützenbundes, Franz Irrgang, wünschte dem Veranstalter viel Erfolg und "Gut Schuss". Gauschützenmeister Manfred Muck erinnerte an die Entstehungsgeschichte des VPC, der am 30. Dezember 1977 gegründet wurde. "Vorderlader, Böllerschützen und Oberpfälzer Tracht stellen eine gute Mischung aus Sport und Traditionspflege dar, auf die jedes Mitglied stolz sein kann", so Muck.Schirmherr Meixensberger ist selbst aktiver Böllerschütze beim VPC. Er bedankte sich für die Übertragung des Ehrenamtes und wünschte einen guten Verlauf. Bürgermeister Walter Schauer würdigte die Erfolge des einzigen Sportvereins der Gemeinde. "Diese Erfolge machen stolz", meinte er. Der Name VPC sei im Schießsport überall ein positiver Begriff. Die Gemeinde habe zur Errichtung eines eigenen Schützenheimes beigetragen.Stellvertretender Landrat und Landtagsabgeordneter Joachim Hanisch hob die gesellschaftliche Leistung der Schützenvereine und deren Jugendarbeit im sportlichen Landkreis Schwandorf hervor. Zu den Erfolgen des VPC in den vergangenen 40 Jahren gratulierte Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier. Als eine beachtliche Gemeinschaftsleistung bezeichnete er die Errichtung des Schützenheims. Aber auch die sportlichen Leistungen könnten sich sehen lassen, denn es sind sogar Deutsche Meister im Verein.Schützenmeister Ludwig Dirscherl dankte allen Spendern, Gönnern und Freunden für ihre Unterstützung. Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von etwa 3000 Euro können von den teilnehmenden Schützen gewonnen werden. Ein ansprechendes Schießprogramm für Luftgewehr- und Luftpistolenschützen wird den Gästen in der Ausschreibung geboten. Speziell für die Senioren ist ein Programm dabei, das stehend oder sitzend aufgelegt geschossen werden kann.Anschließend eröffneten Schirmherr Helmut Meixensberger, Franz Irrgang, MdB Karl Holmeier und MdL Joachim Hanisch mit einem Schuss das Jubiläum. Es folgten Bürgermeister Walter Schauer, Manfred Muck, Alfons Kramer, Josef Reitinger, Max und Alois Plößl. Das kostenlose "Ein-Schuss-Programm" absolvierten alle Gäste. Schießleiterin Nicole Schmidt hatte für die Treffsichersten Preise bereitgestellt. Es gewann Karl Holmeier mit einem 213-Teiler vor Josef Reitinger und Ludwig Dirscherl. Am Schießen kann bis zum 13. Mai auf den Ständen des VPC sowie bei den jeweiligen Vereinen teilgenommen werden. Anmeldung unter Telefon 09676/761 oder über ludwigdirscherl@gmx.de.