Freizeit Theisseil

11.02.2017

Überwältigend groß ist der Andrang am Samstag bei der ersten Reise- und Freizeitmesse in der Max-Reger-Halle in Weiden gewesen. Die Oberpfalz Medien hatten die Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt Weiden auf die Beine gestellt.

Vor der Halle und im Foyer hatten sich Wohnmobil- und Auto-Anbieter positioniert. Im ersten Stock präsentierten sich unter anderem Fahrradläden. Ein heißes Thema waren hier E-Bikes, also Fahrräder mit Elektromotor.Tourismusverbände warben für Urlaub daheim, ob im Oberpfälzer oder im Bayerischen Wald. Reisebüros präsentierten Fernreiseziele in aller Welt. Doch egal wo man hinschaute: Die Besucher drängten sich dicht an dicht. Die Standbetreiber hatten kaum eine ruhige Minute, mussten Anfrage um Anfrage beantworten.Die Messe ist auch am Sonntag, 12. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.