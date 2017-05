Politik Theisseil

24.05.2017

Die Gemeinde nutzt das Angebot der Firma Strabag und lässt im Zuge des Breitbandausbaus gleich Straßen und Radwege mit sanieren. Der Gemeinderat machte sich in der vergangenen Woche ein Bild von den Arbeiten. Der Strabag-Bautrupp verlegt zurzeit die Glasfaserkabel von Hammerharlesberg in Richtung Harlesberg und entlang der Kreisstraße in Richtung Görnitz.

Nach Angaben von Bürgermeisterin Marianne Rauh wurde die 2,2 Kilometer lange Verbindungsstraße Roschau-Fichtlmühle teilweise voll ausgebaut und Anfang der Woche bereits asphaltiert. Die Kosten belaufen sich auf 150 000 Euro. Ebenfalls erneuert werden die Straßen Fichtlmühle-Wilchenreuth (das 900 Meter lange Teilstück kostet 40 000 Euro), Remmelberg-Lindnermühle (500 Meter, 30 000 Euro) und der Naabtalradweg Hammerharlesberg-Edeldorf (6500 Euro). Die Zufahrt und Durchfahrt Harlesberg (650 Meter, 190 000 Euro) werden vom Amt für Ländliche Entwicklung in Tirschenreuth mit 65 Prozent gefördert.