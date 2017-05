Vermischtes Theisseil

24.05.2017

14

0 24.05.201714

Wenn zwei sich streiten, ist der Dritte schon mal der Dumme. Das zeigt der Fall vom Dienstagabend. Gegen 17.30 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf: Auf der Straße zwischen Letzau und der Abzweigung nach Zeßmannsrieth/Remmelberg auf Höhe des Parkplatzes nahe des Schotterwerks hat es gekracht. Vermutlich wegen Nötigung.

Strafmaß Nötigung im Straßenverkehr (Strafgesetzbuch § 240) kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Obendrein können drei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zwischen einem und drei Monaten verhängt werden. (mte)

Doch alles der Reihe nach. Ganz vorne steuerte ein Fahrer von Weiden in Richtung Vohenstrauß einen neueren silberfarbener BMW mit Neustädter Kennzeichen. Dahinter fuhr eine der Unfallbeteiligten, eine junge Frau mit ihrem blauen Renault. Sie nötigte der BMW-Fahrer, indem er mehrmals abbremste. Ohne Grund, wie die Frau bei der Polizei aussagte.Kurz vor der Abzweigung zum Schotterwerk, Höhe Parkplatz, eskalierte das Treiben: Der BMW-Fahrer bremste erneut ohne Grund so stark ab, dass die die junge Fahrerin nur durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall verhindern konnte. Der ihr nachfolgende Fahrer eines braunen Skoda konnte nicht mehr derart prompt reagieren: Er krachte mit seinem Wagen auf den Renault der jungen Frau. Der Lenker des silberfarbenen BMW fuhr dagegen unbehelligt weiter. Unklar ist, ob er den Auffahrunfall hinter sich überhaupt mitbekommen hat.Verletzt hat sich bei dem Unfall niemand. Aber am Renault der Frau sind die hintere Stoßstange sowie der Kofferraumdeckel kaputt. Am Skoda wurden die vordere Stoßstange sowie das Kennzeichen beschädigt. Die Schadenssumme schätzt die Polizei auf insgesamt 3000 Euro. Zudem nahmen die Ordnungshüter wegen der Schilderungen der Unfallbeteiligten auch eine Anzeige wegen Nötigung auf. Allerdings sind noch viele Fragen offen.So gibt es Aussagen, dass zum Unfallzeitpunkt am Dienstagabend die Strecke weitere Fahrzeuge befahren haben. Konkret sucht die Polizei etwa ein Auto, das hinter dem Skoda hergefahren und auch beinahe aufgefahren sein soll. Von weiteren Zeugen erhofft sich die Polizei auch Hinweise zu dem silberfarbenen BMW. Vielleicht gibt es weitere Fahrzeuglenker, die der Fahrer des BMW grundlos zum Abbremsen genötigt hat? Hinweise an die Polizei in Vohenstrauß unter 09651/92010.