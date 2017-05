Vermischtes Theisseil

08.05.2017

(pap) Nach mehrjähriger Pause feierte die katholische Gemeinde in der Expositur St. Ulrich in Wilchenreuth wieder eine Erstkommunion. Mit Kaplan Pater Rafau vom Kloster St. Felix zogen Agnes Schmauß und Rilana Hendl (Theisseil) sowie Sebastian Kindl aus Edeldorf in die festlich geschmückte Kirche ein.

"Mit Jesus in einem Boot" lautet der Leitgedanke. In der Predigt erinnerte Pater Rafau daran, dass Jesus in unsere Herzen komme. "Er will euch glücklich machen." Bevor die Kinder zum ersten Mal den Leib Christi empfingen, erneuerten sie das Taufgelöbnis. Musikalisch gestalteten den Gottesdienst Organist Stefan Gold und Joachim Scheibl, der auch den Kirchenchor leitete, mit Liedern wie "Laudate Dominum", "Gott gab uns Atem" oder "Herr, wir bringen dir Brot und Wein". Christine Dowling begleitete an der Geige. Einer der Höhepunkte war das "Ave Maria", gesungen von Bernhard Schmauß mit Orgel- und Geigenbegleitung.