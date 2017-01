Vermischtes Theisseil

25.01.2017

Auch wenn nur vier Einsätze angefahren wurden, ist die Wehr einsatzbereit und die Jugend eingebunden. Dennoch schmiedet die Wehr Ideen, zur Finanzierung der Ausrüstung für zunehmende Aufgaben.

Ehrungen 70 Jahre: Georg Hösl aus Schammersrieth. 60 Jahre : Franz Eger, Josef Heil, Josef Steger. 40 Jahre: Hans Albrecht, Max Eger, Georg Fichtl, Georg Forster, Günter Horn. 25 Jahre: Otmar Götz, Josef Herrlein, Hubert Stemmer, Christian Wild. (zer)

Letzau. (zer) Lob und Dank erntete die Feuerwehr in der Jahreshauptversammlung. Dank galt den Geehrten für ihre Treue. Einige Mitglieder konnten nicht zur Ehrung kommen, ihnen wird die Urkunde nachgereicht. Vorsitzender Günter Horn freute sich über den leichten Zuwachs auf 159 Mitglieder, darunter sind 28 Aktive, vier Ehrenmitglieder und sechs Anwärter. Neu dabei sind Waldtraud Balk, Sebastian Sauer und Karl-Heinz Mois."Wir sind sehr gut und auch breit gefächert aufgestellt", sagte Kommandant Karl Völkl beim Tätigkeitsbericht. Die Männer fuhren dreimal zu technischen Hilfeleistungen und zu einem Brandeinsatz. Männer und Frauen meldeten sich bei der Sprechfunkausbildung an, einer ging zum Maschinisten- und eine Frau zum Motorsägekurs. "Der Digitalfunk läuft seit einem halben Jahr, anfangs noch holprig, jetzt schon routiniert." An der Truppausbildung in fünf Blöcken nahmen drei Aktive teil.In der vorausgegangenen Jugendversammlung wählte der Nachwuchs Nils Werner zu seinem Sprecher, Stellvertreter ist Florian Neumann, Daniel Fenzl Kassenwart und Michaela und Andreas Hösl Revisoren. Vorbildlich war die Jugendübung, der Wissenstest gehört alljährlich zur Ausbildung. Am Christkindlmarkt verkaufte die Jugend Bratwürste.Bürgermeisterin Marianne Rauh dankte der schnellen Einsatzgruppe für die tägliche Einsatzbereitschaft und das ehrenamtliche Engagement. "Gerade die Letzauer Wehr ist genügsam, was die Wünsche betrifft. Ihr versucht selbst viele Unterhaltsmaßnahmen am Feuerwehrhaus und am -auto selbst zu erledigen. Das entlastet die Gemeinde enorm."Vorsitzender Horn betonte, dass die Aufgaben der Feuerwehr immer umfangreicher werden, das bedeute, in technische Gerätschaften zu investieren. Um dem gerecht zu werden, stoßen die Aktiven beim TSF-Fahrzeug und dem Gerätehaus oft an die Grenzen. "Wir müssen uns überlegen, wie wir das stemmen können. Ich denke an Sponsoren".