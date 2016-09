Vermischtes Theisseil

Am 7. September 1926 wurde Josef Greiner in Görnitz als viertes von acht Kindern geboren. Die Schule besuchte er in Wilchenreuth. In der 4. Klasse war er für ein halbes Jahr in Obertresenfeld auf dem Hof von Onkel und Tante. Seine Jugend war mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schnell vorüber. Nach dem Arbeitsdienst wurde er am 30. Mai 1944 mit gerade erst 17 Jahren eingezogen und am 12. Mai 1945 bei Brünn gefangen genommen. Erst 1949 kehrte er aus der russischen Gefangenschaft zurück.Im Jahr 1958 übernahm er den elterlichen Hof und heiratete seine Frau Rosa . Seine ganze Kraft gilt noch immer seinem Hof, dort lebt er bei Sohn Gerhard und Schwiegertochter Gabi die sich um ihn kümmern. Der Jubilar ist ein fleißiger Kirchgänger und lässt, wenn es die Gesundheit ermöglicht, keinen Gottesdienst in Wilchenreuth aus. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeisterin Marianne Rauh , Pfarrer Josef Häring und Pater Zygmunt , der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung, die Feuerwehr Roschau bei der er seit 1943 Mitglied ist, die Katholische Männergemeinschaft, die Dorfgemeinschaft Görnitz, Jagdpächter Hans Sixt , seine Geschwister, Schwägerinnen und Schwager sowie Freunde schlossen sich an.