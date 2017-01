Vermischtes Theisseil

Letzau. Schützenmeisterin Gertraud Gallitzdörfer (rechts) von der Schützengesellschaft "Edelweiß" ehrte in der Jahreshauptversammlung zusammen mit zweitem Gauschützenmeister Wolfgang Weiß, Silvia Maier und Ingo Bäumler mit der Nadel in Verbundenheit des Oberpfälzer Nordgaues (ONG). Mit dem kleinen Ehrenzeichen in Gold des Bezirkes Oberpfalz erhielt Hans Balk diese Auszeichnung. Josef Heil und Cornelia Gallitzdörfer bekamen die kleine silberne Verdienstnadel des ONG, das kleine Ehrenzeichen in Silber des Bezirkes Oberpfalz ging an Hans Heil, Josef Maier und Andreas Wach. Langjährige Mitglieder freuten sich über die Nadel des Bayerischen Sportbundes (BSSB) und des Deutschen Sportbundes (DSB): für 50 Jahre im Verein Heribert Döppel, für 40 Jahre bei "Edelweiß" an Siegfried Kammerer und Alfred Kett, für 25 Jahre Marianne Rauh, Burkhard Röhlinger, Klaus Seidel und Manuela Stemmer. Die Vereinsnadel des Schützenvereins für 30 Jahre erhielten Anna Schwägerl und Andreas Wild, die Nadel für 15 Jahre ging an Andrea Götz und Herbert Kick. Bild: zer