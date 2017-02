Vermischtes Theisseil

06.02.2017

Fred liegt in seinem Hundekörbchen und genießt die Streicheleinheiten von Ulla Winkler. Ab und an hebt er den Kopf, wenn das Feuer im Kamin kracht. Noch vor ein paar Monaten kämpfte er in einer irischen Tötungsstation ums Überleben - nutzlos für seinen Besitzer, "weggeworfen wie Müll", wie sein Frauchen sagt.

Wilchenreuth. Der zweijährige Fred ist einer von 20 000 Windhunden, die jedes Jahr in Irland gezüchtet werden - nicht etwa als Haustiere, sondern für die Hunderennbahn. "Die Dunkelziffer ist viel größer", erklärt Ulla Winkler. Rennbahnen gelten in Irland als gesellschaftliche Attraktion, ein kulturelles Gut. "Jeden Sonntag trifft man sich dort, wettet auf die Tiere, isst und trinkt." Windhunde gelten als Nutztiere. "Sie stehen nicht mit anderen Hunden auf einer Stufe, dürfen oft nicht mit im Haus schlafen."Wenn sie die gewünschten Leistungen nicht mehr erbringen - das bedeutet Siege bei Rennen - werden sie in Tötungsstationen umgebracht - meist durch eine Spritze. "Andere werden nach Spanien oder Afrika geschickt. Dort müssen sie weiter Rennen laufen oder werden schrecklich gequält." Um einige dieser Tiere zu retten, gründete Ulla Winkler, die sich seit zwölf Jahren in der Windhund-Rettung engagiert, im Februar 2016 den Verein "Greyhound forever". Die Mitglieder stehen in engem Kontakt zu zwei Frauen in Irland, die die Hunde vor Ort vor dem Tod retten. "Im vergangenen Jahr waren es 109." 32 von ihnen vermittelten Winkler und ihr Team in Deutschland und Österreich weiter. "Die Hunde kommen in klimatisierten Transportern zu uns. So können wir sie zu jeder Jahreszeit holen." Sind die Vierbeiner angekommen, wird bei ihnen ein großes Blutbild erstellt und ein Gesundheitscheck gemacht.Bislang laufe die Vermittlung vor allem in der Oberpfalz noch "sehr zäh". Der Grund: "Die Hunde sind nicht sehr bekannt. Es gibt viele Vorurteile, unter anderem, dass sie viel Auslauf brauchen und ,Nobeltiere' sind. Das ist völlig falsch", bedauert die Wilchenreutherin. Dreimal 20 Minuten täglich würden für die "verschmusten, treuen und genügsamen" Windhunde reichen. Verhaltensauffälligkeiten stellte Winkler bislang an keinem der Windhunde fest. "Sie sind absolut normal. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht haben."Doch nicht jedem überlässt der Verein die Tiere. Drei Mal werden potenzielle Abnehmer von den Mitgliedern in Gesprächen getestet. "Nur, wenn alle drei in dieser Jury zustimmen, darf der Hund zu den Personen." Fünf Hunde leben aktuell in der Pflegestelle von Ulla Winkler, drei von ihnen bleiben bei ihr - so wie der fünfjährige Hans. "Er ist 82 Rennen in Irland gelaufen, sehr erfolgreich. Dann hat er eine Sehnenentzündung bekommen." Das war sein Glück, ist Winkler überzeugt. Durch die Krankheit war er für die Zucht nicht mehr zu gebrauchen. Der Züchter gab ihn zur Adoption frei. "Ich muss zugeben, die eine oder andere Träne kann ich mir nicht verkneifen, wenn ich einen der Hunde abgeben muss. Aber ich kann leider nicht alle behalten", erzählt Winkler, die in ihrem Haus extra zwei Hunderäume mit Fußbodenheizung anbauen ließ.Auch künftig verfolgt sie mit ihrem Verein ein Ziel: Menschen in Irland sensibilisieren, damit sie "das Unrecht" erkennen und etwas dagegen tun. "Die Hunde laufen um ihr Leben, haben Angst davor, zu versagen. Dabei sind sie wundervolle Wesen. Sie können als Therapiehunde genauso wie als Familienhunde eingesetzt werden. Deshalb müssen wir sie schützen."Weitere Informationen unter www.greyhoundforever.de