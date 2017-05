Sport Thiersheim

07.05.2017

07.05.2017

Mit dem SV Poppenreuth stellte sich eine spielstarke und kombinationssichere Mannschaft in Thiersheim vor. Von Beginn spielte Poppenreuth flott nach vorn und setzte die Heimelf unter Druck. Der TSV hielt dagegen und versuchte mit schnell vorgetragenen Kontern zum Erfolg zu kommen. Aber in den ersten 20 Minuten standen beide Abwehrreihen sehr sicher und ließen keine Torchancen zu. In der 25. Minute die erste Riesenchance für die Gäste, aber TSV-Keeper Brtva lenkte einen Kracher von Polom an die Latte. Danach kam die beste Zeit der Oberpfälzer und vor allem Gonsior sorgte immer wieder für Gefahr, aber TW Brtva und seine Vorderleute hielten den Kasten sauber.

In der zweiten Hälfte das selbe Bild: Torchancen blieben Mangelware, weil beide Abwehrreihen nahezu fehlerlos agierten. Auch eine Eckballserie der Oberpfälzer zwischen der 70. und 80. Minute ging ohne Zählbares vorbei. Fünf Minuten vor dem Abpfiff hätte Gästestürmer Olah das Spiel entscheiden können, doch er fand seinen Meister in TW Brtva.TSV Thiersheim: Brtva, Sattler (60. Koubek), Seidel, Lorke, Vates, Hartbauer (79. Schwalb), Fuhrmann, Gregor, Hudecek, Winkler (13. Nedbaly), SnebergerSV Poppenreuth: Repcik, Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Martinec (67. Benda), Peroutka, Prochazka, Krupicka, Plachy, Sladecek (60. Tesic)SR: Marcel Pröhl (TSV Bayreuth-St. Johannis) - Zuschauer: 150