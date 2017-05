Freizeit Tiefenbach

15.05.2017

Die Blaskapelle St. Nikolaus ist auf der Suche nach musikalischer Verstärkung: Ein Schnuppernachmittag am kommenden Samstag, 20. Mai, richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Interesse daran haben, die Welt der Blasmusik zu entdecken.

In einer Pressemitteilung sprechen die Verantwortlichen der Kapelle mögliche Interessenten direkt an: "Du hast ein Musikinstrument gelernt und nun steht es in der Ecke, weil es keine Gelegenheit gab, damit in einer Gruppe zu spielen? Du lernst noch ein Instrument und bist auf der Suche nach einer Musikkapelle oder möchtest gerne ein solches erlernen?" Und weiter: "Wenn Du Lust auf Gemeinschaft mit Musikern, gemeinschaftliche Proben und Auftritte hast, dann komm vorbei zur Schnupperprobe der Blaskapelle St. Nikolaus Heinrichskirchen." Der Termin findet am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr im Probenraum des Pfarrheimes in Heinrichskirchen statt.Dazu willkommen sind alle Schüler, die in Bläserklassen oder in der Landkreismusikschule Cham ein Instrument erlernen oder bereits erlernt haben. Auch Kinder und Jugendliche, die den Schritt in die Welt der Musik wagen und ein Instrument erlernen möchten, sind eingeladen.Diese erste "Probe" klingt mit einem gemeinsamen Pizzaessen aus. Besonders gefragt sind bei der Kapelle Instrumentalisten für Schlagzeug, Tuba, Tenorhorn/Bariton, Posaune, Trompete, Saxofon, Klarinette und Querflöte. In ungezwungener Atmosphäre wird das Zusammenspiel mit leichten, modernen Musikstücken geprobt aber auch einfache Literatur der bayerisch-böhmischen Blasmusik einstudiert.