22.02.2017

Wenn ein Ehepaar von seinen Problemen und vom Liebesleben berichtet, dann interessiert das nicht nur den Therapeuten. Der Sketch kam bei den Gästen des Feuerwehrballs gut an - ebenso die Sieger der Maskenprämierung.

-Schönau. Beim Feuerwehrball begrüßte Vorstand Christian Stangl besonders Bürgermeister Ludwig Prögler mit Gemeinderäten, die Ehrenmitglieder sowie den Weidinger Altbürgermeister Hans Wirnshofer. Auch zahlreiche Vereine hatten sich eingefunden und so freuten sich die Organisatoren über ein gut gefülltes Vereinsheim.Mit dem Trio "Die Chambtaler", hatten die Verantwortlichen eine Band verpflichtet, die es verstand die Gäste zum Tanzen und Schunkeln zu animieren. Das reichhaltige Repertoire sorgte dafür, dass Jung und Alt die Tanzfläche in Anspruch nahm. Als Einlage präsentierte die Wehr einen Sketch, in dem ein Ehepaar beim Paartherapeuten von ihren Problem und Liebesleben berichtete.Um Mitternacht bat Vorstand Stangl die Jury, die Maskenprämierung zu übernehmen. Nach mehreren Saalrunden stand die Platzierung. fest: Auf dem dritten Platz landete das Team der "Stadlerner Feier-Deifl". Den zweiten Platz sicherten sich zwei Clowns und Sieger wurden die Pinguine und das Krokodil. Bis zur Sperrstunde tummelten sich die Gäste dann noch in der "Löschbar".