Kultur Tiefenbach

25.04.2017

5

0 25.04.2017

Zahlreiche Musterstücke zierten den Festsaal des Jugendheims. Die Region ist stolz auf ihre Handwerkstradition des Spitzenklöppelns. Ein Festabend war der Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 110-jährigen Jubiläum der Klöppelschule Tiefenbach.

Chance genutzt

Aktive Arbeitsgemeinschaft

Eintrag ins Goldene Buch

Veranstaltungen 11. Juni: Ausstellungseröffnung "Die Spitze im Wandel der Zeit - zum 110-jährigen Jubiläum der Klöppelschule Tiefenbach & Spitze aus Sedlice - Traditionelles Handwerk und Kunst" im Ludwig-Gebhard-Museum



16. Juni Modenschau zur Ausstellung



12. bis 17. Juni: Schönseer Klöppeltage

Bürgermeister Ludwig Prögler begrüßte dazu im Jugendheim zahlreiche geladene Gäste, unter ihnen Pfarrer Albert Hölzl, Altbürgermeister Johann Müller, die Bürgermeister der Nachbargemeinden und natürlich die Damen der Klöppelkreise Tiefenbach-Schönsee-Stadlern und Cham mit ihren Vorsitzenden.Dieses Jahr feiert die Klöppelschule 110-jähriges Jubiläum. "Darauf dürfen wir stolz sein! Spitzenklöppeln ist ein bedeutender Teil unserer Heimatgeschichte", so Prögler. 1907 wurde in Tiefenbach die königliche Spitzenschule gegründet. Den Damen des Klöppelkreises ist es gelungen, dieses alte Kunsthandwerk zu erhalten. "Sie sind die Hüter unseres Spitzen-Schatzes!" Außerdem seien sie maßgeblich für die Aufnahme ins Bayerische Landesverzeichnis und in das Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes verantwortlich. "Soweit hat es bisher kein Kulturgut aus dem Landkreis geschafft." Das Klöppeln wurde als textiles Handwerk mit langer Tradition und identitätsstiftendem Charakter für die Region gewürdigt. Sein Dank galt vor allem Sieglinde Prögler und den Bürgermeistern von Schönsee, Birgit Höcherl, und Stadlern, Gerald Reiter, für ihre vielfältige Unterstützung."Tiefenbach ist auch nach 100 Jahren noch spitze geblieben", hob MdB Karl Hohlmeier hervor. Die Gemeinden hätten damals die Chance zum Fortschritt in Struktur und Arbeitsmarkt genutzt. Hohlmeier dankte dem Klöppelkreis für sein Engagement und wünschte ein erfolgreiches Jubiläumsjahr. Die Schönseer Bürgermeisterin Birgit Höcherl schloss sich dem Dank und den Wünschen an und betonte: "Als Bürgermeister wollen wir unsere Heimat nach außen gut darstellen, in Tiefenbach gelingt dies wunderbar."Stellvertretend für die Rektorin der Tiefenbacher Grund- und Mittelschule Melitta Bittner führte Bernadette Unverzart an, man könne aus schulischer Sicht das Motto erweitern: "20 Jahre Arbeitsgemeinschaft Klöppeln an der Grund- und Mittelschule Tiefenbach". Seit 1997 existiert die schulische Arbeitsgemeinschaft (AG) Klöppeln, welche an verschiedenen Aktionen und Wettbewerben teilnimmt und Vorführungen und Schauklöppeln veranstaltet.Sieglinde Prögler dankte allen Klöpplerinnen für ihre Unterstützung und den guten Zusammenhalt. Ihr Dank galt außerdem Bärbel Kleindorfer-Marx, Bürgermeister Ludwig Prögler mit dem Gemeinderat, Monika Zilk und Frieda Roith aus Schönsee. Es folgte ein Festvortrag der Kulturreferentin des Landkreises Cham, Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx. Sie wies auf die Anfänge der Klöppelschule und die soziale Bedeutung des Spitzenklöppelns hin.Kleindorfer-Marx ging auf weitere Höhepunkte der Klöppelschule ein, unter anderem die Goldmedaille bei der Weltausstellung 1929 in Barcelona und die Wirtschaftspräsentation der Bayerischen Ostmark 1931 in München. Auch Ausstellungen, zum Beispiel in Walderbach im Oberpfälzer Volkskundemuseum oder in Tiefenbach erwähnte die Referentin.Um die Stücke dauerhaft in der Heimat zu repräsentieren, entschied man sich zum Bau eines Museums, welches 2002 eingeweiht wurde. Kleindorfer-Marx erwähnte die Eintragung in die Bayerische Landesliste. "Auch für mich war das eine große Freude", betonte sie. Für ihre Ausführungen erhielt sie von Bürgermeister Prögler ein geklöppeltes Präsent.Im Anschluss ehrte der Tiefenbacher Bürgermeister Sieglinde Prögler für ihr Engagement. Neben ihrer 18-Jährigen Leitungsära des Frauenclubs Tiefenbach hob er auch die Organisation der Bewirtung bei Blutspenden hervor. Seit vielen Jahren steht sie mit an der Spitze des Klöppelkreises, sorgt für den Aufsichtsdienst im Museum und steht Besuchern kompetent zur Verfügung. Im Namen der Gemeinde überreichte ihr Prögler die Ehrenmedaille mit Urkunde. Anschließend trug sich Sieglinde Prögler ins Goldene Buch der Gemeinde ein.