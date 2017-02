Politik Tiefenbach

Fast schon als Formsache gestalteten sich die Neuwahlen im CSU-Ortsverband Tiefenbach. Die komplette Führungsmannschaft hatte sich erneut zur Kandidatur bereit erklärt und wurde im Amt bestätigt. Ein Lob von Bürgermeister Ludwig Prögler reichte auch in den Raum Schönsee hinein.

Erneute Delegiertenwahl

Gemeindefinanzen im Blick

Ehrungen Die Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes Tiefenbach nutzten Vorsitzender Ludwig Prögler und MdL Gerhard Hopp, um langjährige Mitglieder zu ehren. Eine Urkunde für 55-jährige Mitgliedschaft erhielt Josef Meier, für 45 Jahre sind Herbert Prögler, Albert Huber, Johann Müller, Johann Balk, Bruno Servi und Johann Dietz ausgezeichnet worden. Seit 40 Jahren dabei ist Ernst Dirscherl, 35 Jahre gehören Ernst Schultes und Josef Rohrmüller der CSU an. Für 20 Jahre wurde Monika Müller und für 10 Jahre Birgit Schultes geehrt. (ad)

Vorsitzender Ludwig Prögler eröffnete die Hauptversammlung und ließ in seinem Bericht die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren. Unter anderem erinnerte er an die erneute Nominierung von Karl Holmeier als CSU-Direktkandidaten im Bundeswahlkreis Schwandorf-Cham. Mit 94,8 Prozent hatten ihm die Delegierten einen starken Vertrauensvorschuss gegeben. Aktuell weise der Ortsverband einen Stand von 42 Mitgliedern auf.In der Vorschau wies Prögler auf die Fahrt am 1. März zum Politischen Aschermittwoch nach Passau hin. Am 16. April werden bei einer weiteren Ortshauptversammlung die Delegierten für die Aufstellung der Landtagskandidaten bestimmt. Ansonsten stehe das Jahr ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Diese werde kein Selbstläufer, sondern ein "hartes Stück Arbeit werden", verdeutlichte der Vorsitzende.Als Bürgermeister zählte Ludwig Prögler zahlreiche Maßnahmen in der Gemeinde auf - von Hochwasserkonzept bis Dorferneuerung und Breitbandausbau. Besonders stolz sei Tiefenbach darauf, dass das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald sowohl in das Bayerische Landesverzeichnis als auch in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. "Zu verdanken haben wir das dem rührigen Klöppelkreis Schönsee-Stadlern-Tiefenbach, der die bei uns beheimatete Klöppelkunst weiter pflegt und weitergibt", lobte Prögler. Unter dem Stichwort "kommende Projekte" gab der Bürgermeister unter anderem einen Ausblick auf die geplante Aufwertung des Aussichtspunkts Altenschneeberg.Schnell und reibungslos gingen die Neuwahlen über die Bühne, nachdem sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl gestellt hatten. Wiedergewählt wurden Ludwig Prögler als Ortsvorsitzender, Josef Königsberger und Birgit Schultes als seine Stellvertreter, Schatzmeisterin Hildegard Rettinger, Schriftführer und Ortsgeschäftsführer Thomas Saßl. Auch die beiden Kassenprüfer Siegfried Zellmer und Albert Huber sowie die drei Delegierten in die Kreisvertreterversammlung Ludwig Prögler, Josef Königsberger und Birgit Schultes und deren Ersatzleute Johann Müller, Josef Schneider und Josef Rohrmüller wurden in ihrem Amt bestätigt.In der folgenden Diskussion stellte sich CSU-Landtagsabgeordneter Gerhard Hopp vielen Fragen und Anliegen der Mitglieder. Moniert wurde eine personelle Unterbesetzung des Amtes für ländliche Entwicklung in Tirschenreuth, die dazu geführt habe, dass nötige Vermessungen für die Dorferneuerung noch nicht eingetragen werden konnten. Hopp kannte dieses Problem und sicherte zu, sich für eine Personalaufstockung stark zu machen. Ein wichtiger Punkte waren die kommende Bundestagswahl und die Flüchtlingssituation.Beim Thema Sicherheit würden CSU-Vorschläge wie Verstärkung für die Polizei und mehr Kontrollen langsam umgesetzt, berichtete der Abgeordnete. Bei den Aufwendungen für die Integration sei Bayern Spitzenreiter - "wir tun mehr als alle anderen", so Hopp. Angesprochen wurde auch die finanzielle Situation von Gemeinden in Randregionen sowie der Kommunalfinanzausgleich.