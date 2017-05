Sportverein bleibt Aushängeschild

Sport Tiefenbach

21.05.2017

0 21.05.2017

Die fünf Abteilungen des Sportvereins sind überwiegend gut aufgestellt. Deutlich machte diese einmal mehr die Jahresversammlung. Positiv ist nach wie vor die gute Jugendarbeit, die geleistet wird. Und auch die sportlichen Erfolge lassen nicht auf sich warten.

Führungsteam gefunden

Lob für Jugendarbeit

Bayerwald-Leasing-Arena Den Reigen der Abteilungsberichte eröffnete traditionsgemäß Thomas Saßl, der über die Ereignisse bei den Tischtennis-Cracks informierte. Aktuell gehören 69 Mitglieder der Sparte an, darunter 18 Kinder und Jugendliche. In der Saison 2016/17 waren acht SV-Teams für den Spielbetrieb gemeldet. Die erste Herrenmannschaft, die in der 1. Kreisliga auf Punktejagd ging, musste in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. Die zweite Herrenmannschaft behauptete sich in der 3. Kreisliga im Mittelfeld, ebenso die 3. Herrenmannschaft in der 4. Kreisliga. De Vogel schossen die TT-Damen ab, die ohne Punktverlust souverän den Aufstieg in die 2. Bezirksliga schafften. Gute Platzierungen erreichten zudem die Jugendmannschaften. Die große Neuerung bei den SV-Fußballern, so Abteilungsleiter Georg Dietlinger, sei die Bayerwald-Leasing-Arena. Die Namensrechte hat sich der gebürtige Tiefenbacher Stefan Schuster mit seiner Firma für fünf Jahre gesichert. Ein Deal, der sich finanziell positiv bemerkbar gemacht hat. So konnte man einige Investitionen wie etwa neue Spielerhäuschen tätigen. Die auf dem Sportgelände veranstaltete After-Faschingszug-Party spülte ebenfalls Geld in die Kasse, das für den laufenden Sportbetrieb und den Unterhalt der Sportanlagen dringend benötigt wird. Sportlich läuft's in der SG Silbersee derzeit ebenfalls sehr gut. Die beiden Herrenmannschaften sind in der Kreisklasse beziehungsweise in der B-Klasse vorne mit dabei, ebenso die Damenmannschaft in der Freizeitliga. (lpr)

Christine Hirmer, seit einem Jahr als rührige Vorsitzende im Amt, hieß im Sportheim einen kleinen Kreis von Mitgliedern willkommen. Überwiegend handelte es sich dabei um Vorstandsmitglieder der fünf Abteilungen. "Wir sind ein gutes Team", konstatierte die Vorsitzende. Sie erinnerte an den sehr erfolgreich verlaufenen Ehrenabend, an diverse Festbesuche und Geburtstagsgratulationen.In Vertretung der Vereinsjugendwartin Corinna Raschka erstattete Christine Hirmer Bericht. Erfreulich beim Jugendforum, dass wieder eine komplette Vorstandschaft gefunden werden konnte. An der Spitze stehen Corinna Raschka und Dominik Voith. Da das Ferienprogramm doch sehr üppig ausgefallen sei, habe man auf eigene Veranstaltungen verzichtet, sich dafür aber bei denen der SV-Abteilungen mit eingebracht.Eine Mannschaft hat aktuell die Eisstockabteilung gemeldet. Diese erreichte bei der Meisterschaft Winter Klasse A Platz 12 und bei der Meisterschaft Sommer Klasse C Rang 13, berichtete Abteilungsleiter Günter Stöckerl. Bei der Landkreismeisterschaft kamen die "Stöckler" auf Platz sechs und sieben, beim Kreispokalvorentscheid Sommer auf Platz elf und beim Kreispokal Winter auf Platz acht. Heuer findet die Dorfmeisterschaft am 2. und 3. Juni statt.Sechs Neuzugänge verzeichnet die Damengymnastikabteilung, die somit 57 Mitglieder zählt. Laut Auskunft von Abteilungsleiterin Simone Pregler trafen sich die sportbegeisterten Damen zu 20 Turnstunden mit Brigitte Ermel und 15 Mal zum Walken. Im Juli feierte man das 25-jährige Bestehen, beteiligte sich an der Dorfmeisterschaft im Stockschießen oder am Faschingszug. Rund 90 Mitglieder gehören der Judoabteilung an, an deren Spitze Georg Baumer steht. Er erwähnte drei Gürtelprüfungen sowie eine Judo-Safari, die vor allem bei den jungen Mitgliedern auf große Resonanz stießen. In einer Kampfgemeinschaft mit Furth im Wald treten Georg Baumer und Jürgen Breu in der Bezirksliga an, sie erreichten hier Platz vier.Bei zwei Ranglistenturnieren war der SV-Nachwuchs mit großem Erfolg vertreten: Annalena Böhm kam auf Platz ein, Maximilian Jäkel auf Platz zwei, Katharina Baumer auf Platz drei, Maria Jäkel und Annika Hoffman jeweils auf Platz vier. Für dieses Jahr kündigte Georg Baumer eine Gürtelprüfung, die Teilnahme am Ranglistenturnier in Mühlhausen und eine Judo-Safari an. "Der SV ist nach wie vor ein Aushängeschild der Gemeinde", freute sich Bürgermeister Ludwig Prögler über die sportlichen Erfolge in den einzelnen Abteilungen. Ein großes Lob gab es für die sehr gute Jugendarbeit. Für die hervorragende Pflege der Sportanlagen bedankte er sich ebenfalls. Mit dem Wunsch, dass das gute Miteinander in der großen Sportfamilie - immerhin ist der SV mit weit über 400 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde - weiterhin anhalten möge, schloss der Bürgermeister.Christine Hirmer nutzte den Rahmen der Versammlung, um der erfolgreichen TT-Damenmannschaft mit Susanne und Sandra Becher, Corinna Raschka, Maria Stöckerl sowie Simone Pregler zum Aufstieg zu gratulieren.