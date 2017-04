Klein und Groß rücken Müll zu Leibe

Vermischtes Tiefenbach

-Katzelsried. Schön warm war es, als der Obst- und Gartenbauverein Katzelsried-Stein-Grubhof zur traditionellen Säuberungsaktion "Ramadama" einlud. Zum Start in Stein traf sich eine stattliche Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Eimer und Handschuhen ausgestattet. In Gruppen aufgeteilt befreiten die fleißigen Müllsammler die Natur entlang der Straßen in Richtung Irlach und Katzelsried, Witzelsmühle und Grubhof von allem, was unbelehrbare Mitmenschen das ganze Jahr über achtlos weggeworfen hatten. Dabei kam neben etlichem "normalen" Müll, wie Plastik- und Glasflaschen und Verpackungen, auch Kurioses zusammen, so zum Beispiel eine Auto-Kühlung oder eine original verpackte Tafel Schokolade. Die Kinder hatten darauf dennoch keinen Appetit. Die unzähligen gefüllten Plastiksäcke brachte Gerhard Balk anschließend mit einem großen Hänger zum Wertstoffhof. Als Dank hatten Vorsitzende Anna Dietl und Anna Schindler für die unermüdlichen kleinen und großen Sammler eine Brotzeit, Kaffee und Getränke im Feuerwehr-Gerätehaus vorbereitet. Bild: ad