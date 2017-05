Vermischtes Tiefenbach

11.05.2017

Rita Bronold aus Irlach feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie. Zum Ehrentag gratulierte auch Pfarrer Albert Hölzl mit einem großen Blumenstrauß und wünschte Gesundheit und Gottes Segen. Diesen Glückwünschen schlossen sich auch Bürgermeister Ludwig Prögler und Gemeinderat Gerhard Bücherl an und überreichten ein Präsent. Auch Gartenbauvereinsvorsitzender Erich Dirscherl und Linus Scharl (VdK Waldmünchen) gratulierten.

Rita Bronold (geb. Steinberger) wuchs in München mit fünf Brüdern auf. Sie lernte den Zimmerer Ludwig Bronold aus Loitendorf kennen, der damals in der bayerischen Hauptstadt arbeitete. Am 5. Mai 1956 heiratete das Paar. Im vergangenen Jahr feierten beide Diamant-Hochzeit. Aus der Ehe gingen 4 Kinder hervor, mittlerweile hat sich die Familie um 11 Enkel und 16 Urenkel vergrößert.Die junge Familie kam 1962 nach Irlach und baute sich eine Existenz in der Gastronomie auf, zuletzt betrieb sie das Gasthaus "Zum Nussbaum". Die Jubilarin war von 1990 bis 2003 die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins. Außerdem war sie mit ihrem Ehemann bei den Bierlschützen in Hiltersried sehr aktiv.