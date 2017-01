Vermischtes Tiefenbach

29.01.2017

19

0 29.01.201719

Die langjährige ehemalige Leiterin des Kindergartens und der Schwesternstation in Tiefenbach, Schwester Petronia, kann auf 85 Lebensjahre zurückblicken. Ihren Geburtstag feierte sie in der Ordensgemeinschaft des Mutterhauses St. Josef in Neumarkt. Neben ihren Verwandten mit Bruder Richard und seiner Familie sowie weiteren Nichten und Neffen hatte die Jubilarin auch enge Vertraute aus ihren ehemaligen Wirkungsstätten Dürrwangen und Tiefenbach eingeladen.

Dazu gehörte auch Altbürgermeister Johann Müller der zusammen mit seiner Gattin Monika die Tiefenbacher Glückwünsche übermitteln konnte. Schwester Petronia ist sicherlich noch vielen Familien in Tiefenbach in bester Erinnerung. Sie kam 1994 von Eschlkam nach Tiefenbach und war hier bis zum Jahre 2000 im Kindergarten und in der Schwesternstation tätig. Daneben wirkte sie auch im Pfarrgemeinderat mit. Dem Ordensgehorsam folgend wurde sie dann nach Schloss Fürstenried in München versetzt, bevor sie dann über die Schwesternstation im St. Barbara-Krankenhaus Schwandorf vor einigen Jahren schon in den Ruhestand der Niederbronner Schwestern ins Mutterhaus nach Neumarkt/Oberpfalz zurückkehren konnte.Schwester Petronia ist bei guter geistiger Verfassung, wenngleich ihr auch Gehstock und Rollator bei ihren vielfältigen Wegen durch das Ordenshaus und zur Ordenskirche eine hilfreiche Begleitung geben. Die Geburtstagsfeier war eine nette Begegnung, bei der viele Erinnerungen an ihre Tätigkeit in Tiefenbach ausgetauscht werden konnten. Für Altbürgermeister Johann Müller war es ein willkommener Anlass auch Schwester Edelmunda, der Ehrenbürgerin von Tiefenbach, einen Besuch abzustatten, die ebenfalls im Mutterhaus ihren Lebensabend verbringt. Sie ist in der Ordensgemeinschaft zusammen mit Schwester Rogata (ihrer leiblichen Schwester) wohl umsorgt. Völlig überraschend gab es dann aber auch ein Wiedersehen mit Schwester Marie Dominika, der ehemaligen Oberin, die bis zur Auflösung der Ordensstation im Jahre 2011 in Tiefenbach wirken durfte. Die ist auch in Neumarkt angekommen und betreut hier die Pflegestation der Schwestern und hilft in der Küche.