Freizeit Tirschenreuth

17.02.2017

44

0 17.02.201744

Zum Abschluss der traditionellen Fuchswoche trafen sich die Jäger der Kreisgruppe Tirschenreuth am "Gowerlhof" in Rothenbürg. Dort wurden die erlegten 52 Füchse und fünf Marder in den Schnee gelegt. Die Jagdhornbläser bliesen das Jagdsignal "Fuchs tot". Vorsitzender Hubert Rustler freute sich über günstige Bedingungen in diesem Jahr. Schnee und gutes Mondlicht erleichterten die Jagd auf den "roten Freibeuter".

Rustler verwies auch darauf, dass es sehr viele Füchse in den 156 Revieren gebe. Der Fuchs jage zwar selbst viele Mäuse, zehnte aber auch das Jungwild. Viele Bodenbrüter fielen dem "Rotrock" zum Opfer. Weil die Jäger aber auch für die Hege des Niederwildes verantwortlich sind, müsse der Räuber kurz gehalten werden. Die Felle der Füchse kommen in eine Pelzverwertung. Damit sei eine nachhaltige Nutzung sichergestellt.