Antenne Bayern zahlt Gartenhaus

Freizeit Tirschenreuth

08.09.2016

Kurz nach 7 Uhr zog Moderator Wolfgang Leikermoser in der Sendung "Guten Morgen Bayern" den Namen des Tirschenreuthers. Es dauerte nicht lange, da war Clemens Linberg auch schon in der Leitung: "Meine alte Gartenhütte hat sich verabschiedet" erzählte der 48-Jährige im Radiointerview. Die neue ist komplett selber geplant, selber gebaut und auch selber mit dem Nachbarn aufgestellt.