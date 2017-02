Freizeit Tirschenreuth

21.02.2017

Bunt und lustig ging es in der Bücherei zu: Leiterin Cornelia Kolzenburg hatte die Kinder zum Clown-Theater eingeladen. Und damit einen Coup gelandet.

"Clown, Clown" riefen die Kinder aufgeregt am Montagnachmittag in der Bücherei. Als dieser pünktlich um 15.30 Uhr hinter den Vorhängen auf der provisorischen Bühne erschien, gab es kein Halten mehr. Die Buben und Mädchen gerieten völlig aus dem Häuschen und quietschten von Anfang bis zum Ende vor Vergnügen über den lustigen Clown-Auftritt.Eingeladen dazu hatte die Büchereileiterin und mit diesem kostenlosen Faschings-Kindernachmittag zwischen gewichtiger und leichter Lektüre die richtige Wahl getroffen. Über 70 kleine und große Zuschauer freuten sich über den kleinen Clown, hinter dem diesteckte. Ihre nette Geschichte über den Spaßmacher, der statt in seinem Zirkus "Clarifranci" wie die anderen Clowns auf großer Bühne stehen zu dürfen immer nur auf Anweisung des Zirkusdirektors dem Elefanten Olli die Ohren und dem Löwen Stan die Zähne putzen muss, wurde von den Kindern mit regelrecht ansteckender Begeisterung mitverfolgt.Dabei verstand es Christina Baumer, die Buben und Mädchen immer wieder ins Geschehen einzubeziehen. Sie gewann damit sowohl die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer kleinen Zuschauer wie deren Herzen. Und diesmal war nicht nur der Auftritt der Schauspielerin selbst bunt. Conny Kolzenburg hatte die Kinder eingeladen, in Faschingskostümen zu kommen, so dass sich neben einigen "Clown-Kollegen" etliche Prinzessinnen, Meerjungfrauen, Piraten, Feen, Spidermen, Marienkäfer und andere Fantasiegestalten im Alter zwischen 2 und 12 Jahren im Publikum tummelten.Bei der nachfolgenden Autogrammstunde wurde der kleine Clown endgültig überrannt. Christina Baumer hatte ihren Spaß damit und meinte am Ende lachend, dass sie diesmal vor einem ausgesprochen aufgeweckten Publikum spielen durfte. Mit Engelsgeduld gab sie jedem Kind ein Autogramm mit persönlicher Widmung und ließ sich immer wieder für das Familienalbum ablichten. Noch in diesen Tagen werden viele weitere Kinder den kleinen Clown erleben: Die Schauspielerin und Kabarettistin gastiert mit ihrem Kindertheater am Donnerstag und Freitag in den Grundschulen Bärnau und Plößberg sowie am kommenden Montag auch noch in den Wiesauer Kindergärten.