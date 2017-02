Freizeit Tirschenreuth

08.02.2017

9

0 08.02.2017

Der Name ist Programm: "Demokratie leben" heißt ein vom Bund gefördertes Projekt gegen jegliche Form von Extremismus. Und da gibt es jede Menge an Aktionen. Auch von und für die Jugend.

Tolle Idee

Aktiv dabei

Für "Demokratie leben!" stehen 2017 im Landkreis Tirschenreuth insgesamt 40 000 Euro bereit. Davon sind 10 000 Euro für Projekte, über die Jugendliche entscheiden. Bei seiner ersten Sitzung in diesem Jahr erörterte der Begleitausschuss der lokalen Partnerschaft sechs Anträge, die mit insgesamt bis zu 11 930 Euro gefördert werden. Von der Stärkung der demokratischen Teilhabe von Jugendlichen bis hin zu Inklusion und politischer Theaterarbeit reichte das Themenspektrum.Besondere Beachtung fand die Idee des Kreisjugendrings, der erstmalig einen Preis für Toleranz, Respekt und Demokratie ausloben will. Mit den Mitteln des Bundesprogramms unterstützt die Partnerschaft die Werbung.Überhaupt ist die Jugendbeteiligung ein besonderes Anliegen. Erstmals ist der Jugendfonds, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Landkreis selbst über Projekte entscheiden, vom Bundesfamilienministerium auf 10 000 Euro aufgestockt worden. Ein erstes Infotreffen dazu ist am 30. März um 17.30 Uhr im Landratsamt Tirschenreuth.Als neue Mitarbeiterin von "Demokratie leben in der Mitte Europas" stellte sich Anne Franziska Tauber vor. Sie ist seit Januar mit dem Schwerpunkt Jugendbeteiligung am Evangelischen Bildungszentrum Bad Alexandersbad angestellt, von wo aus die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Tirschenreuth koordiniert wird. "Zu einem ersten Kennenlernen und Ideenaustausch laden wir Jugendliche aus den Jugendtreffs, aus den Jugendstadträten und aus Jugendgruppen von Vereinen ganz herzlich ein", beschreibt die 34-jährige Pädagogin die nächsten Schritte zum Neustart des Jugendforums. Auch auf Schulen, Schülermitverantwortungen und die Jugendbeauftragten im Landkreis will Tauber zugehen und für diese Form der Jugendbeteiligung werben. Jürgen Preisinger vom Kreisjugendring und Theresia Kunz von der Kommunalen Jugendarbeit, die beide Mitglied im Begleitausschuss sind, begrüßten den Neustart des Jugendforums und sicherten ihre Unterstützung zu.Das Netzwerk Inklusion widmet sich ebenfalls dem Thema Partizipation und Teilhabe und wird mit Hilfe der Förderung drei Module einer Demokratie-Werkstatt anbieten können. Die Themen reichen von einem Crashkurs Politik über demokratische Verhandlungskompetenz und Argumentationstraining bis hin zu Inklusion. Die Module stehen allen Interessierten offen, eine Ausweitung auf Förderzentren, Grund- und Mittelschulen sowie berufsbildenden Schulen und Gymnasien ist angedacht.Ferner werden die Theaterstücke "Dschihad One Way" und "Zigeunerboxer" im Landkreis Tirschenreuth bezuschusst. Schulen, Berufsschulen und auch Vereine haben damit die Gelegenheit, diese politischen Theaterstücke des Jungen Theaters Hof zu einem vergünstigen Preis zu sich einladen zu können.Der Landkreis Tirschenreuth engagiert sich seit 2015 aktiv im Bundesprogramm "Demokratie leben!". Hier stellt das Bundesfamilienministerium Gelder für Vereine und Initiativen bereit, um Projekte zur Demokratiestärkung und Extremismusprävention zu fördern. In der Regel können bis zu 80 Prozent der Kosten gefördert werden. "Vorausgesetzt, das Projekt hat noch nicht stattgefunden und ist in seiner Art neu oder zusätzlich", erläuterte Stefan Denzler von der Koordinierungs- und Fachstelle.Vereine und Initiativen, die Gelder beantragen wollen, wenden sich bis zum 31. März an die Koordinierungs- und Fachstelle in Bad Alexandersbad. Besonders gefragt sind Projekte, die sich in einem der fünf Schwerpunktthemen engagieren: Demokratiestärkung, Rechtsextremismus, Flucht und Asyl, Antisemitismus sowie Inklusion und Teilhabe aller Menschen, unabhängig von deren Alter und Fähigkeiten___Weitere Informationen: