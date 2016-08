Freizeit Tirschenreuth

29.08.2016

Das von Tanja Krupa erstellte Ferienquiz hatte es in sich. Die Teilnehmer mussten aus einer Vielzahl von Fragen das Lösungswort herausarbeiten, das auf eine Veranstaltung des Kreisjugendrings hinwies. Da waren die Schlagworte eines kreativen Wettbewerbs zu ergänzen, mussten die Kinder wissen, welch berühmter Drache bei einer Konzertfahrt im Oktober besucht wird oder welche Freizeiteinrichtung für Liebhaber des nassen Elementes diesen Winter in Tirschenreuth und Bärnau geschlossen hatte. "Plakatwettbewerb" war dann die richtige Antwort.

Die Glücksfeen Franziska Malzer (7 Jahre) und Eva Preisinger (4 Jahre) zogen jetzt die Gewinner. Über den ersten Preis kann sich Tobias Megies aus Fuchsmühl freuen. Der zweite Preis geht an Katharina Kobel aus Kulmain, der dritte an Lisa Kollarik aus Tirschenreuth. Weitere Preise erhalten: Vanessa Wächter, Lotte Döberl, Alisha Höfler, Fabian Schultes, Julia König, Bastian Fehr, Lena Rath, Theresa Koschta, Daniel Mattes, Laura Wächter, Andreas Böhm, Leona Thiem, Diaa Kazzaz, Lukas Bayer, Sophie Härtl, Natalie Schrödl und Magdalena Schultes.Die Preisverleihung ist am Donnerstag, 1. September Landratsamt. Hier erfahren die Gewinner auch erst, was sie gewonnen haben.