Freibadsaison in Tirschenreuth startet

Freizeit Tirschenreuth

15.05.2017

0 15.05.201719

Am Samstag warten die Fans schon sehnsüchtig auf die Öffnung des Freibads. Nur der Bademeister kommt ein paar Minuten zu spät.

Vorfreude seit September

(kro) Elvira Gmeiner aus Großkonreuth und Gabi Schertler aus Tirschenreuth stehen schon einige Minuten vor 9 Uhr vor dem verschlossenen Eingangstor des Tirschenreuther Freibades. Sie warten auf die Öffnung durch Schwimmmeister Peter Faget.Elvira Gmeiner freut sich: "Endlich geht es wieder los. Wenn ich es mir einrichten kann, bin ich fast jeden Tag im Freibad. Eine Dauerkarte hab ich mir schon besorgt. Ich schwimme sehr gerne." Sonnen könne sie zu Hause, so Elvira Gmeiner. Auch Gabi Schertler ist voller Vorfreude: "Seit September warte ich schon drauf, dass es endlich wieder los geht." Auch sie schwimmt sehr gerne, dieser Sport hält sie fit und gesund. Der gebürtige Tirschenreuther Stefan Weiß, der in der Nähe von München wohnt, geht bei seinen Heimatbesuchen regelmäßig ins Freibad. Durch Zufall hat er erfahren, dass es an diesem Samstag öffnet, da hat er die Gelegenheit gleich beim Schopf gepackt. Mit etwas Verspätung, knapp zehn Minuten nach 9 Uhr, öffnet Schwimmmeister Peter Faget das Eingangstor zum frisch herausgeputzten Tirschenreuther Freibad. Mittlerweile sind es zehn Freibadfans, die sich sofort auf den Weg ins Schwimmerbecken machen. Gleich werden die ersten Runden im warmen Wasser geschwommen. Auffallend: Von den zehn Premierenschwimmern sind neun Frauen.