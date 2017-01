Freizeit Tirschenreuth

29.01.2017

13

29.01.2017

Mit einem Präsentkorb verabschiedete Vorsitzender Robert Eisenmann am Freitag im Kettelerhaus Josef Wittke . Seit dem Jahr 2000 war der Tirschenreuther Obmann der Teichwirte im Fischereiverein Stiftland.

Wittke trat damals die Nachfolge von Herbert Mark an. Im Mai vergangenen Jahres stellte Josef Wittke sein Amt zur Verfügung. In der Jahreshauptversammlung würdige Vorsitzender Robert Eisenmann noch einmal dessen Arbeit. Josef habe sich im und für den Verein sehr engagiert, als er noch gar nicht Mitglied war. So half er beispielsweise beim Wiederaufbau der 1984 abgebrannten Fischerhütte. Als kleines Dankeschön vonseiten des Vereins überreichte der Vorsitzende einen Korb mit vielen kulinarischen Leckereien. Wittkes Nachfolger ist Wolfgang Denk , der diesen Posten spontan übernommen hat. Unterstützt wird er von Gerald Bauer.