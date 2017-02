Freizeit Tirschenreuth

Eine Vielzahl von attraktiven Unternehmungen findet sich erneut im aktuellen Jahresprogramm der Sektion Karlsbad im Deutschen Alpenverein. Zur bekannten Karfreitagswanderung und der Fahrt auf die Karlsbader Hütte haben sich in den letzten Jahren unterschiedlichste Ausbildungskurse und Tourenmöglichkeiten gesellt. Kletterkurse finden sowohl an der sektionseigenen Kletterwand, am neu erschlossenen Burgfelsen in Neuhaus als auch in alpinen Wänden statt.

Die letztjährig begonnene Hochtourenreihe "Von Null auf Viertausend" findet heuer in der sogenannten Spaghetti-Runde ihre Fortsetzung. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung bei entsprechender Fitness im Monte Rosa Gebiet mehrere Gipfel mit über 4000 Metern Höhe zu besteigen. Mountainbike- und Tourenski-Ausbilder Florian Kinle lädt im Sommer zu regelmäßigen Touren und Technikschulung am Rad, im Winter zu Lawinenausbildung und zu leichteren Tourenski-Unternehmungen ein.Die gute Zusammenarbeit mit der Nachbar-Sektion in Weiden erweitert das Angebot um Schneeschuh- und Freeride-Touren, also dem sicheren Skifahren abseits der Piste. In Trainingscamps haben Jugendliche der Sektion die Möglichkeit, sich auf Kletter-Wettbewerbe vorzubereiten. Die Jugendfahrt in das Kletter-Mekka Arco am Gardasee in den Pfingstferien ist ein weiterer fester Punkt im Jahresprogramm.