Lächeln für Oberpfälzer Wald

30.05.2017

Casting-Shows gibt es viele. Jetzt hat auch der Landkreis Tirschenreuth seine eigene. Gesucht werden Familien die als Models für Tourismus-Fotoshootings posieren.

Familien mit Kindern

Keine Erfahrung nötig

"Bitte lächeln für den Oberpfälzer Wald" ist die Aktion des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald im Landkreis Tirschenreuth überschrieben.Attraktive Bilder sind das A und 0 im Tourismus - egal ob auf Prospekten, auf der Homepage oder in den sozialen Medien. Da der Oberpfälzer Wald besonders für Familien ein ideales Urlaubsziel ist, muss es natürlich auch passendes Bildmaterial dazu geben. Deswegen sucht das Tourismuszentrum am Landratsamt Tirschenreuth Familien mit Kindern, die Spaß am Fotografieren haben und sich im Sommer/Herbst als Models zur Verfügung stellen möchten.Bauernhof-Tiere streicheln, in der Spielscheune toben oder am Badeweiher planschen solche und ähnliche Aufgaben kämen auf die Models zu. Die Bilder macht ein Profifotograf, schließlich sollen möglichst tolle Ergebnisse herauskommen. Eine Auswahl der Aufnahmen bekommen die freiwilligen Models hinterher natürlich fürs Familienfotoalbum. Außerdem gibt es als Dankeschön Familiengutscheine für Freizeiteinrichtungen im Oberpfälzer Wald. Gesucht werden Familien mit zwei Elternteilen und mindestens zwei Kindern, im Idealfall zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Damit vor allem die Kinder keine langen Anreisezeiten aushalten müssen, sollten interessierte Familien im Landkreis Tirschenreuth oder der näheren Umgebung wohnen. Das Tourismuszentrum und der Fotograf werden die Fotoarbeiten natürlich möglichst kindgerecht, abwechslungsreich und mit viel Spaß gestalten.Erfahrung mit Fotoshootings ist natürlich schön, aber keinesfalls zwingend erforderlich. Wichtig ist, dass sich sowohl Kinder als auch Eltern gerne fotografieren lassen und der Nachwuchs in neuen Situationen eher aufgeschlossen und neugierig ist. Vor allem sollten die Familien keine Angst vor Tieren haben. Ponys, Katzen, Hasen oder Kühe gehören schließlich auf jeden Fall zu einem Familienurlaub im Oberpfälzer Wald. Und natürlich müssen Eltern (und Kinder) einverstanden sein, dass die entstandenen Fotos veröffentlicht und für die Tourismuswerbung genutzt werden.Infos und Bewerbungsformular gibt es im Internet (siehe unten). Wer persönlichen Kontakt vorzieht, meldet sich direkt im Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald, Mähringer Straße 7, 95643 Tirschenreuth, Ansprechpartner sind Stephanie Wenisch und Fabian Polster, Telefon 09631/88-490 oder -426, E-Mail tourismus@tirschenreuth.de. Bewerbungen mit Referenzbildern und Angaben, wann Zeit für Fotoshootings wäre, können bis zum Freitag, 12. Juni, eingereicht werden.___Weitere Informationen: