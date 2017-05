Freizeit Tirschenreuth

15.05.2017

Wondreb. (kro) War der Freitagabend mit "Lost Eden" schon ein absoluter Hit, so legten die "Gipfelstürmer" am Samstagabend im brechend vollen Wondreber Festzelt noch eine Schippe drauf. Von Beginn an herrschte im Festzelt eine Wahnsinnsstimmung, so dass es fast keinen mehr auf den Bänken hielt. Nahezu alle klatschten und sangen mit, Stimmung pur war angesagt. Auffallend, dass auch an diesem Tag wieder viele Besucher aus dem Landkreis Neustadt kamen, diesmal vornehmlich aus Moosbach, die mit einem eigenen Bus angereist waren. Ja, die Wondreber Schützen haben halt Verbindungen. Die "Gipfelstürmer" legten sich aber auch mächtig ins Zeug, allen voran ihr Leadsänger. Eine Attraktion war, dass die Schützen 15-Liter-Bierfässer verkauften, die dann am jeweiligen Festtisch "ozapft" wurden - sehr zur Freude der vielen Besucher. Bild: kro